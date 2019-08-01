Dünya Yıldızılar Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakaları başlıyor  

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları yarın başlıyor.

İlk gün mindere çıkacak olan güreşçiler şöyle:

48 kiloda Berat Keskin, ABD'li Cory Daniel Land ile karşılaşacak. Rakibini yenerse Hintli / Kırgız galibiyle karşılaşacak. 55 kiloda Seyitcan Beytekin, Arjantinli Hernan David Almendra ile karşılaşacak. 65 kiloda Müslüm Barga, Macar Attila Tamas Toesmagi ile, rakibini yenerse Gürcü / Çekyalı galibiyle karşılaşacak. 80 kiloda Yunus Gölbaşı, İranlı Kamran Abdolreza ile karşılaşacak. 110 kiloda Ömer Aygül ise Hintli Sonu Sonu ile, onu yenerse ABD/Gürcü galibiyle karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

DHA