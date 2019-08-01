Dünya Yıldızılar Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakaları başlıyor
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları yarın başlıyor.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları yarın başlıyor.
İlk gün mindere çıkacak olan güreşçiler şöyle:
48 kiloda Berat Keskin, ABD'li Cory Daniel Land ile karşılaşacak. Rakibini yenerse Hintli / Kırgız galibiyle karşılaşacak. 55 kiloda Seyitcan Beytekin, Arjantinli Hernan David Almendra ile karşılaşacak. 65 kiloda Müslüm Barga, Macar Attila Tamas Toesmagi ile, rakibini yenerse Gürcü / Çekyalı galibiyle karşılaşacak. 80 kiloda Yunus Gölbaşı, İranlı Kamran Abdolreza ile karşılaşacak. 110 kiloda Ömer Aygül ise Hintli Sonu Sonu ile, onu yenerse ABD/Gürcü galibiyle karşılaşacak.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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