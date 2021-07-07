Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature makale yayımladı! İşte Sputnik V'nin güvenilirliği ve etkililik düzeyi

Koronavirüse dair yürütülen çalışmalar kapsamında aşılama çalışmaları hız kazanırken, aşıya dair ön yargılar da devam ediyor. Aşılama oranları her geçen gün artıyor ancak yine de aşı karşıtlığında ısrarcı olanların sayısı da bir hayli fazla. Özellikle aşıların etkililik düzeyleri ve güvenilirliği hakkında bir takım tedirginlik yaşayan insanlar bulunuyor.

ŞİMDİYE KADAR 70 ÜLKEDE KULLANILDI

Nature dergisinde yayımlanan makalede, Rus Sputnik V koronavirüs aşısına dair veriler ortaya koyuldu. Aşının 70 ülkede kullanıldığını, ancak yan etkileriyle ilgili tartışmalar yüzünden şimdiye kadar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmadığı yazıldı.

Makalede dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı olduğu vurgulanan Sputnik V’nin onlarca ülkede onaylandığına dikkat çekildi. Aşının tüm dünyada kullanılabilmesinin ise DSÖ'nün onayına bağlı olduğu vurguladı.

"VİRÜS BULAŞMA RİSKİNE KARŞI YÜZDE 91,6 ETKİLİ"

Rus aşısı ile ilgili gelişmeler incelendiğinde, epidemiyologların Sputnik V’yi hızlı bir şekilde tescil edildiği gerekçesiyle eleştirdiği görülüyor. Aşı ile ilgili var olan tedirginlik ise The Lancet dergisinin aşının koronavirüs bulaşmasına karşı yüzde 91.6, hastalığın ağır geçirilmesine karşı da yüzde 100 etkili olduğunu yazmasının ardından giderildi. Daha sonra Nisan 2021’de aşının geliştiricisi Gamaleya Merkezi iki dozun uygulanmasının ardından aşının etkinlik düzeyinin yüzde 97.6 olduğu bilgisini yayınladı.

Aşı eleştirilmesine rağmen birçok ülkede onaylandı. Güney Kore, Arjantin, Macaristan, Hindistan gibi ülkelerde onaylanan aşının etkinlik düzeyi Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yüzde 97.8 olarak değerlendirildi.

"İKİ VİRÜSTEN OLUŞMASI KORUMAYI ARTTIRIYOR"

Sputnik V, diğer aşıların aksine bir değil iki adet koronovirüsten oluşuyor. Aşının iki adet virüs içermesinin korumayı arttırdığı vurgulandı. Kan pıhtılaşmasına neden olduğu ile ilgili eleştirilen almasına karşın, Sputnik V’nin vurulduğu hiçbir ülkede kan pıhtılaşması durumuna rastlanılmadığı belirtildi. Özellikle de Arjantin, Brezilya ve San. Marino’da aşılama sonrasında kimsenin durumunun ağırlaştığı bildirilmedi.

Rusya ve diğer ülkelerde yürütülmekte olan çalışmalarla birlikte, Sputnik V’nin etkinlik ve güvenlik düzeyine ilişkin daha net bir tablo sunacak.