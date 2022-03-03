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  3. Dünyaca ünlü dövüşçü Chelsea'yi satın alıyor! Conor McGergor resmen açıkladı!

Dünyaca ünlü dövüşçü Chelsea'yi satın alıyor! Conor McGergor resmen açıkladı!

Roman Abramovich'in Chelsea'yi satacağını duyurmasının ardından İngiliz ekibinin yeni sahibi merakla beklenirken dünyaca ünlü karma dövüşçü Conor McGregor yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. McGregor kulübü satın almak istediğini resmen duyurdu.

Dünyaca ünlü dövüşçü Chelsea'yi satın alıyor! Conor McGergor resmen açıkladı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatını başlatmasının ardından tüm dünyada Rusya'ya ve Rus şirketlerine yaptırımlar gelirken Rus iş insanları da bu yaptırımlardan nasibini aldı. Vladimir Putin ile yakınlığıyla tanınan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, yaşanan gelişmelerin ardından kulübü Chelsea Vakfı'na devretmişti. Satılığa çıkan kulüp için ilk talipli ise oldukça dikkat çekti.

Dünyaca ünlü dövüşçü Chelsea'yi satın alıyor! Conor McGergor resmen açıkladı!

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Kasım ayında yaptığı bir açıklama ile dünyanın en çok kazanan sporcusu olduğunu itiraf eden UFC'nin ünlü dövüşçüsü Conor McGregor, Chelsea'yi satın almak için talip olduğunu açıkladı. Bu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yapan İrlandalı sporcunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, ilerleyen günlerde nasıl bir gelişme yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

 

Dünyaca ünlü dövüşçü Chelsea'yi satın alıyor! Conor McGergor resmen açıkladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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