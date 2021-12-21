Antisepsi ne demek, TDK'ya göre Antisepsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban, Tavan Puan (Lisans) | 200110211Coca Cola fiyat listesi 2021 | Coco Cola zam geldi mi, zam mı geldi? 2.5 litre kaç TL?Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrası hareketlendi! Vatandaşlar dolarlarını bozdurmak için döviz bürolarına akın ettiTürk lirası değeri 21 Aralık 2021 | Türk Lirası son bir gün grafiğiReynmen'in ricasını kabul eden kurye dehşeti yaşadı! Fenomenden şikayetçi oldu!2022 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 111490202Teşmil ne demek, TDK'ya göre Teşmil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Show TV Üç Kuruş 8. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm Youtube izleBedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Bedelli Askerlik ücreti nasıl yatırılır 2022?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Dünyaca ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash, doların düşüşüne şaştı kaldı! "30 yıldır ekonomistim, böyle bir şey görmedim!"

Dünyaca ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash, doların düşüşüne şaştı kaldı! "30 yıldır ekonomistim, böyle bir şey görmedim!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Lirasına değer kazandıran açıklamaları ardından, doların ani düşüşü Dünyaca ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash'ı bile şaşırttı. Ash, "Kariyerimde böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash, doların düşüşüne şaştı kaldı! "30 yıldır ekonomistim, böyle bir şey görmedim!"

Döviz kurlarında yaşanan kontrolsüz hareketliliğin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevzuatına ilişkin yaptığı konuşma yükselişe geçen kurları yerle bir etti. Dolar kurunun 18 TL'yi gördüğü akşamın, ilerleyen saatlerinde 12 TL seviyelerine inmesi Türk halkına umut oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TL'yi güçlendiren açıklamaları doların düşmesini sağlarken, sabah saatlerinden itibaren vatandaşları da döviz bürolarına akın ettirdi. Tüm bunlar yaşanırken dünyaca ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash, bir paylaşımda bulundu.

Dünyaca ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash, doların düşüşüne şaştı kaldı! 30 yıldır ekonomistim, böyle bir şey görmedim!

30 YILLIK KARİYERİMDE BÖYLE OYNAKLIK GÖRMEDİM"

TL'nin değer kazanmasının hemen ardından İngiliz Ekonomist Timothy Ash, "30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz" yorumunda bulundu. 

TL grafiğini paylaşan Ash, binlerce beğeni aldı.

Dünyaca ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash, doların düşüşüne şaştı kaldı! 30 yıldır ekonomistim, böyle bir şey görmedim!Dünyaca ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash, doların düşüşüne şaştı kaldı! 30 yıldır ekonomistim, böyle bir şey görmedim!

"EKONOMİK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI"

Fransız yayın kuruluşu France 24 de yaşananlara ilişkin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne pahasına olursa olsun büyümeye odaklanan bir 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı" yorumunda bulunmuştu.

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT