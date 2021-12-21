Dünyaca ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash, doların düşüşüne şaştı kaldı! "30 yıldır ekonomistim, böyle bir şey görmedim!"

Döviz kurlarında yaşanan kontrolsüz hareketliliğin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevzuatına ilişkin yaptığı konuşma yükselişe geçen kurları yerle bir etti. Dolar kurunun 18 TL'yi gördüğü akşamın, ilerleyen saatlerinde 12 TL seviyelerine inmesi Türk halkına umut oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TL'yi güçlendiren açıklamaları doların düşmesini sağlarken, sabah saatlerinden itibaren vatandaşları da döviz bürolarına akın ettirdi. Tüm bunlar yaşanırken dünyaca ünlü İngiliz Ekonomist Timothy Ash, bir paylaşımda bulundu.

30 YILLIK KARİYERİMDE BÖYLE OYNAKLIK GÖRMEDİM"

TL'nin değer kazanmasının hemen ardından İngiliz Ekonomist Timothy Ash, "30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz" yorumunda bulundu.

TL grafiğini paylaşan Ash, binlerce beğeni aldı.

"EKONOMİK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI"

Fransız yayın kuruluşu France 24 de yaşananlara ilişkin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne pahasına olursa olsun büyümeye odaklanan bir 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı" yorumunda bulunmuştu.