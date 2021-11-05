Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli açıklamalar!On numara çekiliş sonuçları 5 Kasım 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 5 Kasım 2021Dünyaca ünlü isimden kötü haber! Doctor Who'nun K9 yaratıcısı Bob Baker hayatını kaybetti!Aplik ne demek, TDK'ya göre Aplik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstanbul değil "Sistanbul"! İstanbul akşam saatlerinde sis içinde kaldı!Hande Yener'in çorabı sökülürse vay haline! O çorabın fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı!İstanbulspor - Menemenspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linkiTuzlaspor - Denizlispor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiÇaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiGaziantep FK - Kasımpaşa maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Dünyaca ünlü isimden kötü haber! Doctor Who'nun K9 yaratıcısı Bob Baker hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü isimden kötü haber! Doctor Who'nun K9 yaratıcısı Bob Baker hayatını kaybetti!

Dünyayı ekran başına kilitleyen ünlü dizi Doctor Who'nun sevilen karakteri K9'un yaratıcısı ve birçok bölümünün senaryo yazarı Bob Baker, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü isimden kötü haber! Doctor Who'nun K9 yaratıcısı Bob Baker hayatını kaybetti!

Bilim kurgu tutkunlarının heyecanla izlediği kült dizi Doctor Who'nun birçok bölümüne katkıda bulunan Bob Baker 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimin acı haberi Twitter'dan duyuruldu. Baker'in ölüm nedeni henüz bilinmezken, hayranları karşılaştıkları haber karşısında hüzne boğuldu. Baker, K9'un yanı sıra kötü Zaman Lordu Omega ve Aksonların da tasarımcısıydı.

Dünyaca ünlü isimden kötü haber! Doctor Who'nun K9 yaratıcısı hayatını kaybetti!

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Bob Baker, özellikle Doctor Who hikayesiyle dünyaca tanınan bir isim olmuştu. Ünlü ismin ölümünün ardından henüz bir açıklama yapılmadığı görüldü. 82 yaşındaki Bob Baker'in lüm nedeninin doğal sebepler olduğu düşünülüyor.

Bob Baker'ın yazarlık yaptığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor: Doctor Who, Public Eye, Z Cars, Arthur of the Britons, Sky, King of the Castle,  Hunter's Walk, Target, Shoestring, Into the Labyrinth, Bergerac ve Wallace & Gromit.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT