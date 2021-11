Dünyaca ünlü isimden kötü haber! Doctor Who'nun K9 yaratıcısı Bob Baker hayatını kaybetti!

Bilim kurgu tutkunlarının heyecanla izlediği kült dizi Doctor Who'nun birçok bölümüne katkıda bulunan Bob Baker 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimin acı haberi Twitter'dan duyuruldu. Baker'in ölüm nedeni henüz bilinmezken, hayranları karşılaştıkları haber karşısında hüzne boğuldu. Baker, K9'un yanı sıra kötü Zaman Lordu Omega ve Aksonların da tasarımcısıydı.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Bob Baker, özellikle Doctor Who hikayesiyle dünyaca tanınan bir isim olmuştu. Ünlü ismin ölümünün ardından henüz bir açıklama yapılmadığı görüldü. 82 yaşındaki Bob Baker'in lüm nedeninin doğal sebepler olduğu düşünülüyor.

Bob Baker'ın yazarlık yaptığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor: Doctor Who, Public Eye, Z Cars, Arthur of the Britons, Sky, King of the Castle, Hunter's Walk, Target, Shoestring, Into the Labyrinth, Bergerac ve Wallace & Gromit.