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Dünyaca ünlü isimlerden ilham alındı! İşte ortaya çıkan mükemmel kadın tasviri...

Daily Mail, bir klinikte başlattığı çalışmada dünyaca ünlü 16 kadının özellikleri birleştirilerek mükemmel kadın tasviri ortaya koymaya çalıştı. İşte Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Victoria Beckham gibi isimlerden ilham alınarak ortaya çıkan mükemmel kadın tasviri...

Dünyaca ünlü isimlerden ilham alındı! İşte ortaya çıkan mükemmel kadın tasviri...

Daily Mail mükemmel kadın tasvirini ortaya çıkarmak için bir klinikte çalışma başlattı. Çalışmada, mükemmel kadın tasviri için Jennifer Aniston'un belinden, Jennifer Lopez'in kalçalarından, Victoria Beckham'ın ayak bileklerinden ilham alındı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDEN İLHAM ALINDI

İngiltere'de estetik cerrahisi alanında hizmet veren Transform Hospital Group uzmanları, kendilerine gelen hastaların en çok istediği değişiklikleri, dünyaca tanınan ünlü kişiler üzerinden listeledi. Mükemmel kadın tasvirini oluşturmak  amacıyla 16 ünlü kadının özelliklernden yardım alındı.

Bu çalışmaya göre mükemmel kadının kaşları Holly Willoughby, göğüsleri İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, beli ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, , elleri Gwyneth Paltrow, bacakları Victoria Beckham, ayak bilekleri Emma Watson, ayakları Scarlett Johansson'dan alındı.

Tüm bu çalışmaların ardından işte ortaya çıkan mükemmel kadının görüntüsü:

Dünyaca ünlü isimlerden ilham alındı İşte ortaya çıkan mükemmel kadın tasviri

 

Dünyaca ünlü isimlerden ilham alındı İşte ortaya çıkan mükemmel kadın tasviriDünyaca ünlü isimlerden ilham alındı İşte ortaya çıkan mükemmel kadın tasviriDünyaca ünlü isimlerden ilham alındı İşte ortaya çıkan mükemmel kadın tasviri

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