Dünyaca ünlü isimlerden ilham alındı! İşte ortaya çıkan mükemmel kadın tasviri...

Daily Mail mükemmel kadın tasvirini ortaya çıkarmak için bir klinikte çalışma başlattı. Çalışmada, mükemmel kadın tasviri için Jennifer Aniston'un belinden, Jennifer Lopez'in kalçalarından, Victoria Beckham'ın ayak bileklerinden ilham alındı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDEN İLHAM ALINDI

İngiltere'de estetik cerrahisi alanında hizmet veren Transform Hospital Group uzmanları, kendilerine gelen hastaların en çok istediği değişiklikleri, dünyaca tanınan ünlü kişiler üzerinden listeledi. Mükemmel kadın tasvirini oluşturmak amacıyla 16 ünlü kadının özelliklernden yardım alındı.

Bu çalışmaya göre mükemmel kadının kaşları Holly Willoughby, göğüsleri İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, beli ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, , elleri Gwyneth Paltrow, bacakları Victoria Beckham, ayak bilekleri Emma Watson, ayakları Scarlett Johansson'dan alındı.

Tüm bu çalışmaların ardından işte ortaya çıkan mükemmel kadının görüntüsü: