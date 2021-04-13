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  3. Dünyaca ünlü Jason Statham- Rosie Huntington çiftinin Türkiye aşkı!

Dünyaca ünlü Jason Statham- Rosie Huntington çiftinin Türkiye aşkı!

Geçtiğimiz aylarda oyuncu eşi Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı "Five Eyes" filminin çekimleri için Antalya'ya gelen dünyaca ünlü model Rosie Whiteley, "Türkiye'ye aşık olduk, çok güzel bir ülke" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Jason Statham- Rosie Huntington çiftinin Türkiye aşkı!

Instagram'da 12.3 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'YE AŞIK OLDUK"

Geçtiğimiz aylarca çekimleri Türkiye'de gerçekleştirilen "Five Eyes" adlı film için eşi  Jason Statham ile bir süre Antalya'da kalan İngiliz model, bir takipçisinin, "Antalya'ya geldiniz mi?" sorusunu, "Geldik ve Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke" şeklinde yanıt verdi.

Dünyaca ünlü Jason Statham- Rosie Huntington çiftinin Türkiye aşkı!

ASPENDOS POZLARIYLA HAYRAN BIRAKMIŞTI

Öte yandan ünlü aktör Jason Statham, Guy Ritchie'in yönettiği 'Five Eyes' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalmıştı. Aspendos'u ziyaret eden Statham, şehrin tarihi güzelliklerini de takipçileriyle paylaşmıştı. Statham, Aspendos'da verdiği pozlarıyla sosyal medyada epey ilgi görmüş ve kendisine bir kez daha hayran bırakmıştı.

Dünyaca ünlü Jason Statham- Rosie Huntington çiftinin Türkiye aşkı!

Ayrıca 'Five Eyes' filminin yönetmen koltuğunda yer alan Guy Ritchie ise "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller... İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" sözleriyle ülkemize övgüler yağdırmıştı.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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