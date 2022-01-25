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  3. Dünyaca ünlü liderden Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Güzel insanların güzel ülkesi"

Dünyaca ünlü liderden Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Güzel insanların güzel ülkesi"

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda "Güzel insanların güzel ülkesi" ifadelerine yer verdi.

Dünyaca ünlü liderden Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Güzel insanların güzel ülkesi"

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Türkçe paylaşımda, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadeleri yer aldı.

Dünyaca ünlü liderden Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Güzel insanların güzel ülkesi"

Bukele, 19-21 Ocak'ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmiş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Ankara Üniversitesi gibi kurumlarda temaslarda bulunmuştu.

ÖDÜL VERİLMİŞTİ

Türkiye ziyareti sırasında ve öncesinde yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkati çeken Bukele'ye Ankara Üniversitesi'nde törenle "Dostluk Payesi Beratı" da verilmişti.

Dünyaca ünlü liderden Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Güzel insanların güzel ülkesi"

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

 

 

Dünyaca ünlü liderden Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Güzel insanların güzel ülkesi"

İNTERNET VİRALİYLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi ziyaret için Türkiye'ye gelmişti. Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" ifadelerine yer vermişti. Yaptığı bu paylaşım "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak tan tüm dünyaya selamlar" isimli sosyal medya viralini anımsatmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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