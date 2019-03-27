Bella Hadid kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Mert Alaş kimdir?

Şovlarıyla ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın 'meleklerinden' biri olan manken Bella Hadid ve ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, Instagram hesaplarından çekim için geldikleri Kapadokya'dan fotoğraflar paylaştı. Güzel mankenin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara yüz binlerce beğeni geldi. Bella Hadid, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yansıtan paylaşımlarda bulundu.

MERT ALAŞ VE HADİD KAPADOKYA'DAN AYRILDI

Hadid'in, "Bazı günler uyandım ve doğanın hangi parçasına daha çok aşık olduğumu bilmiyorum. 07.00, Kapadokya" notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda beğeni geldi. Fotoğrafçı Mert Alaş ise, Bella ile çektiği fotoğrafa, "Muhteşem Bella ile Kapadokya'da Günler" notunu düştü. Kapadokya çekimlerini tamamlayan ikili, Kapadokya'dan ayrıldı.

BELLA HADİD KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bella Hadid, Los Angeles'ta dünyaya geldi ve 1996 doğumlu.

Annesi Hollandalı ve baba Mohammed Hadid ise Filistinli. Aile ise kendisini müslüman olarak kabul etmiş. Kendisinden büyük öz kız kardeşi Gigi Hadid ve erkek kardeşi Anwar Hadid var ve bir de babasından olan üç üvey kardeşi daha vardır. Binicilik yapmayı çok seviyor ve 2016 Rio Olimpiyatlarına katılmak istemişti ancak Laym hastalığı nedeniyle bu hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.

2014 yılının Sonbahar aylarında Parsons Tasarım Okulunda Fotoğrafçılık okumaya başladı ancak daha sonra IMG Models şirketiyle anlaştı ve okulu modellik kariyeri için bırakmak zorunda kaldı. Ancak modellik kariyeri bitince okula dönüp moda fotoğrafçılığı üstünde çalışmalar yapmak istiyor aynı zamana da yazmayı ve oyunculuk yapmayı da çok seviyor.Güzel model önce Londra, New York, Milan gibi şehirlerde düzenlenen çeşitli ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı. Sonrasında ise Vogue, V, Elle gibi moda dergilerinde yer aldı. Şimdi ise defilelerde yer almaya devam ediyor.

Kalabalık bir aileye sahipler… Anne ve babalarının diğer evliliklerinden toplam 7 kardeşleri daha var. Annesi Yolanda, Kanadalı ünlü prodüktör David Foster ile evli.

2014’te IMG Models şirketi ile profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, ilk kez 2014 Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası’nda model boy gösterdi. Daha sonra ise Balmain’in 2015 Sonbahar / Kış koleksiyonu için poz verdi. Yeni olmasına rağmen birçok markanın peşinden koştuğu biri oldu. Şimdiye dek Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott, Topshop, Burberry, Philipp Plein, Moschino, Missioni, Bottega Veneta ve Marc Jacobs gibi birçok ünlü markanın podyumunda yer aldı.

2015 Aralık ayında ilk manken olarak Chanel defilesinde boy gösterdi.Markaların olduğu kadar dergilerinde dikkatini çeken Bella şimdiye dek dünyaca ünlü Seventeen, Vogue ve Elle gibi birçok dergide poz verme şansını elde etti.Hadid aynı zamanda 2015 Aralık’ından itibaren çıkmaya başladığı erkek arkadaşı olan The Weeknd’in “In The Night” şarkısının klibinde de yer aldı.

MERT ALAŞ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1972 Ankara doğumlu. 1993’te Londra’ya taşındı. Bir yıl sonra ortağı Marcus Pigott’la tanıştı ve birlikte çalışmaya başladılar. İlk çekimlerini Dazed&Confused’a yapan ikili, bugün dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasındalar. Fotoğrafladıkları isimler arasında Madonna’dan Lady Gaga’ya, Kim Kardashian’dan Taylor Swift’e dünyaca ünlü yıldızlar var. Vogue Türkiye’nin birinci yıldönümündeki Gisele Bündchen kapağında da ikilinin imzası var.