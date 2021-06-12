Dünyaca ünlü model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine kayda aldı!Merve Boluğur yok saymıştı! Murat Dalkılıç'tan cevap geldi!Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 202112 Haziran 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?EURO 2020: Danimarka - Finlandiya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiSon dakika| Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı!Son Yaz'ın Canan'ı diziye veda ettiğini duyurdu! Funda Eryiğit'in paylaşımı hayranlarını üzdüEURO 2020: Galler – İsviçre maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiSon dakika | Bakan Koca'dan aşı çağrısı: Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.İsmail Türüt kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? Evli mi? Kaç çocuğu var?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Dünyaca ünlü model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine kayda aldı!

Dünyaca ünlü model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine kayda aldı!

Dünyaca ünlü Ukraynalı model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldüğü sırada sevgilisi Burak Ercan'ın onu tutmak yerine cep telefonuyla kayıt yaptığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine kayda aldı!

33 yaşındaki Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants sevgilisi Burak Ercan ile birlikte yaşadığı Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki rezidansın balkonundan düşerek öldü. Modelin hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan sevgilisi Burak Ercan'ın kadının düşme anını videoya aldığı ortaya çıktı.Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğ ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Burak Ercan ifade verdi.

KISKANÇLIK KAVGASI

Ercan ifadesinde, restorana gidip yemek yediklerini ve orada alkol aldıklarını belirterek kıskançlık nedeniyle kavga ettiklerini açıkladı. Restorandan çıktıktan sonra da kavgaya devam ettiklerini söyleyen Ercan, taksiye bindikleri sırada  Anzelika'nın kendisine yumruk attığını söyledi. 

TARTIŞMA EVDE DE DEVAM ETTİ

Eve geldiklerinde tartışmayı sürdürdüklerini dile getiren Ercan,  "Lavaboya girdim. Çıktığımda balkondan kendini sarkıttığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak, kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi..

Dünyaca ünlü model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine kayda aldı!

VİDEO İNCELENDİ

Burak Ercan'ın, Anzelika Srabiants'ı cep telefonuyla çektiği videoya incelenmek üzere el konulurken 2 dakikalık videoda kadının  "Burak Burak" diye seslendiği, Burak Ercan'ın da "Gel gel" yanıtını verdiği ve son olarak kadının lütfen diye bağırışlarının duyulduğu öğrenildi.  Videoda kadının aşağı düşmesi de görüldüğü tespit edildi.

Savcılık site güvenlik kamera kayıtlarına da el koydu.

.Dünyaca ünlü model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine kayda aldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
1
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT