.Dünyaca ünlü model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldü! Sevgilisi kurtarmak yerine kayda aldı!

33 yaşındaki Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants sevgilisi Burak Ercan ile birlikte yaşadığı Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki rezidansın balkonundan düşerek öldü. Modelin hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan sevgilisi Burak Ercan'ın kadının düşme anını videoya aldığı ortaya çıktı.Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğ ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Burak Ercan ifade verdi.

KISKANÇLIK KAVGASI

Ercan ifadesinde, restorana gidip yemek yediklerini ve orada alkol aldıklarını belirterek kıskançlık nedeniyle kavga ettiklerini açıkladı. Restorandan çıktıktan sonra da kavgaya devam ettiklerini söyleyen Ercan, taksiye bindikleri sırada Anzelika'nın kendisine yumruk attığını söyledi.

TARTIŞMA EVDE DE DEVAM ETTİ

Eve geldiklerinde tartışmayı sürdürdüklerini dile getiren Ercan, "Lavaboya girdim. Çıktığımda balkondan kendini sarkıttığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak, kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi..

VİDEO İNCELENDİ

Burak Ercan'ın, Anzelika Srabiants'ı cep telefonuyla çektiği videoya incelenmek üzere el konulurken 2 dakikalık videoda kadının "Burak Burak" diye seslendiği, Burak Ercan'ın da "Gel gel" yanıtını verdiği ve son olarak kadının lütfen diye bağırışlarının duyulduğu öğrenildi. Videoda kadının aşağı düşmesi de görüldüğü tespit edildi.

Savcılık site güvenlik kamera kayıtlarına da el koydu.

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