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  3. Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, cinsel kimliği hakkındaki itirafıyla şaşırttı!

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, cinsel kimliği hakkındaki itirafıyla şaşırttı!

28 yaşındaki dünyaca ünlü model Cara Delevingne, geçmişte cinsel kimliğini açıklamaktan utandığını fakat artık daha rahat olduğunu söyleyerek, cinselliğini tanımlama biçiminin sürekli değiştiğini itiraf etti

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, cinsel kimliği hakkındaki itirafıyla şaşırttı!

Cinselliği nedeniyle geçmişte kendisinden utandığını itiraf eden Cara Delevingne, "Kendimi tanımlama şeklim, panseksüel, biseksüel olsun, her zaman değişiyor. Gerçekten bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

KADINLARA ARZUSU EKSİLDİ

Geçmişte, model Paris Jackson, müzisyen St. Vincent, aktris Michelle Rodriguez, Jake Bugg ve Harry Styles ile romantik bir ilişki yaşayan model, kadınlara olan arzusunda eksiklik hissettiği için biseksüel olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, cinsel kimliği hakkındaki itirafıyla şaşırttı!

ÇOK DAHA ÖZGÜR

Eskiden eşcinsel olmaktan utanırken artık çok daha özgür hissettiğini söyleyen Delevingne, geçtiğimiz yıl cinsel kimliğini "Cinsiyetleri veya cinsiyet kimlikleri ne olursa olsun insanlara karşı cinsel, romantik veya duygusal çekim" olarak tanımlanan bir yönelim olan panseksüel olarak tanımladığını açıklamıştı.

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, cinsel kimliği hakkındaki itirafıyla şaşırttı!

CİNSEL KİMLİĞİMLE GURUR DUYDUM

Ünlü model, sevginin çok genel bir kavram olduğundan bahsederek, "Eşini sev, komşunu sev, daha da önemlisi kendini sev ve tanımadığın insanları da sev" şeklinde konuşurken, verdiği bir röportajında "Şimdi cinsel kimliğimle gurur duyuyorum. Cinselliğimle gurur duyuyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, cinsel kimliği hakkındaki itirafıyla şaşırttı!

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