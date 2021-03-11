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Dünyaca ünlü müzik platformunda skandal: Spotify'da 'Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar' isimli liste var!

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'da yer alan listelerde skandal isimlerin kullanıldığı ortaya çıktı. 'Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar, Allah'ın Hz Adem'i kovarken dinlediği şarkılar' gibi dini değerlere hakaret eden listeler için yetkililerin sessiz kalması tepkileri artırdı.

Dünyaca ünlü müzik platformunda skandal: Spotify'da 'Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar' isimli liste var!

Abonelerine dijital müziğin yanı sıra podcast ve video aktarımı gibi imkanlar sunan dünyanın en ünlü müzik uygulamalarından biri olan ve Türkiye'de de özellikle gençler tarafından sıklıkla tercih edilen platform Spotify'da skandal listeler ortaya çıktı. Uygulamada yer alan 'Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar, Allah'ın Hz Adem'i kovarken dinlediği şarkılar' başlıklı, dini değerleri hiçe sayan hakaret içerikli listelere tepkiler çığ gibi büyürken yetkililer, konuya ilişkin adım atmamakta ısrar ediyor. 

Dünyaca ünlü müzik platformunda skandal: Spotify'da 'Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar' isimli liste var!

İSLAMOFOBİ'Yİ TETİKLİYOR

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, Spotify kullanıcıları tarafından oluşturulan içerikler, dini değerlere hakaret etmekle kalmayıp İslamofobi'yi de tetikliyor. Sadece listelerin başlıklarında değil kullanılan görsellerde de Allah, peygamberler ve İslam dinine saldırının söz konusu olduğu görülürken platformda Hz. Adem'den Hz. Ali'ye kadar birçok dini isme hakaret ediliyor. 

Dünyaca ünlü müzik platformunda skandal: Spotify'da 'Hz Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar' isimli liste var!

BU BAŞLIKLARA DUR DENMELİ

Spotify'ın her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bir yetkili editörü olduğunu vurgulayan Hakan Uç, bu işten sorumlu kişi olan Nazlı Yırtar'a ulaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirterek, "Sanırım kendisi bir editör olarak bu yayın başlıklarından habersiz. Ancak görevi bu konuları takip etmek olduğundan, Yırtar'ın bir bahane uydurarak bu sorumluluktan yırtma şansı yok!

Buradan, Spotfy'daki bu rezillik için RTÜK'e de sesleniyorum. 'Hz. Ali'nin makas atarken dinlediği şarkılar', 'Allah'ın Hz. Adem'i cennetten kovarken dinlediği şarkılar' tarzı atılan bu pespaye başlıklara dur denilmesi için herkesi göreve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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