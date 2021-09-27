Dünyaca ünlü otomobil markası Volvo logosunu değiştirdi

Dünyanın en sağlam arabası denildiğinde akla ilk olarak gelen marka Volvo bir kez daha logo yenilemeye gitti. Günümüzde birçok marka daha düz ve sade bir logo tasarımı kullanıyorlar.

İLK KEZ FACEBOOK’TA GÖRÜLDÜ

Volvo yeni logosunu ilk olarak Facebook’tan gösterdi. Eski logoya kıyasla yuvarlak kısımdaki gölge gibi ince detayların kaldırıldığı dikkat çekiyor.

Bu detaylar yok edilerek yerine siyah renkte dümdüz bir yuvarlak ve ok simgesi gelmiş durumda. Yuvarlağın içinde aynı şekilde Volvo ismi yazarken, metin fontu ise değiştirilmemiş.

LATİNCE ‘YUVARLANIYORUM’ KELİMESİ

Volvo ismi Latincede ‘yuvarlanıyorum’ kelimesinden gelme. Amblemde yer alan yuvarlak ve ok ise, simyadaki 7 metalden biri olan demiri ve sağlamlığı simgelemekte. Volvo bu şekilde sağlamlık iddiasını logosunda da yansıtıyor.

Volvo'nun yeni logosu:

Volvo'nun eski logosu şu şekildeydi: