Dünyaca ünlü oyuncu Carmen Electra'dan bomba cinsel ilişki itirafı! Bakın nasıl bir partner istiyor!

49 yaşındaki Amerikalı model ve oyuncu Carmen Electra'dan özel hayatına dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Yaşının ilerlemesine aldırmadığını söyleyen oyuncu, hala çok enerjik bir cinsel hayatı olduğunu belirtti.

Bir dönemin Sahil Güvenlik güzeli olarak tanınan Carmen Electra uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyordu. Dünyaca ünlü oyuncu uzun süren sessizliğini bozarak . ABD'de bir TV programına katıldı. Programda cinsel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmasıyla dikkatleri üzerine çekti.



"PARTNERİM VAHŞİ OLMALI"

Cinselliğe düşkün biri olduğunu belirten oyuncu, "Sevişmenin gevşetici etkisi beni huzurlu yapıyor. Yatakta partnerimin vahşi olmasını tercih ediyorum. Yaşım ilerlemiş olabilir ama enerjimi henüz kaybetmedim" şeklinde açıklamada bulundu. Asıl adı Tara 'Patrick' olan güzel yıldız, 1991 yılında sahne adını Carmen Electra olarak değiştirmişti.

"AKILLI OLMAYAN SEVGİLİLERDEN BIKTIM"

Zeki insanlarla ilişki yaşamak istediğini dile getiren oyuncu, "Çok da akıllı olmayan sevgililerden bıktım" dedi. Birisiyle birlikte olması için o kişinin çok ünlü olmasına gerek olmadığını belirten Electra, "kuş beyinli" diye tanımladığı kişilerle yakın olmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Carmen Electra, 1998-1999 yılları arasında Dennis Rodman ve 2003-2007 yılları arasında Dave Navarro ile evli kalmıştı. Electra, bir zamanlar Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinde oynuyordu.