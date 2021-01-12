Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney ile Amal Clooney boşanıyor mu?

59 yaşındaki ünlü oyuncu George Clooney ve eşi Amal Clooney'nin altı yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı iddia edildi.

2014 yılında nikah masasına oturan ve ikiz çocukları bulunan çiftin evliliklerini bitirme kararı aldıkları iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Evliliklerinde sık sık krizler yaşadıkları iddia edilen ünlü çiftin bu kez çocuklarının hangi ülkede eğitim alacağı sorusu üzerine sorun yaşadıkları ve George Clooney çocukların Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim almasını isterken; Amal Clooney Alamuddin, İngiltere’de eğitim görmelerini istediği iddia edildi.

İkilinin aralarındaki tartışma büyüyünce, çift ilişkilerinde yolun sonuna gelerek boşanma kararı aldığı ifade edildi. İddialardan sonra, taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Çift hakkında iki yıl önce de boşanma dedikodusu çıkmıştı. George Clooney ile anlaşamayan Amal, ikiz bebekleri Ella ve Alexander’ı da alarak İtalya’nın Sardinya adasında satın aldıkları yeni villaya taşınmış ve çocukları da eşine göstermediği öne sürülmüştü.

