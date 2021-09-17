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Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’in çocukken annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı

Johnny Depp’in ebeveynlerinin boşanma davasına ait belgelerde Depp’e yönelik bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni mahkeme belgeleri ABD'li ünlü aktör Johnny Depp'in genç yaşında annesi tarafından terk edildiğini gösteriyor.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’in çocukken annesi tarafından terk edildiği ortaya çıktı

Aktörün annesi Betty Sue Depp ve babası John Depp'in boşanma davası belgeleri ünlü oyuncunun hayatıyla ilgili detayları açığa çıkardı. Depp'in annesi ve babası, aktör 15 yaşındayken 1978'de boşanmıştı.

Eski  röportajlarında Depp küçük yaşta uyuşturucu kullanmaya başladığını, 16 yaşında müzisyen olmak için liseyi bıraktığını, 1980'de The Kids isimli grupta gitar çalmaya başladığını ifade etmişti. Depp ilk aktörlük deneyiminiyse Nicolas Cage'le tanıştıktan sonra 1984 yapımı Elm Sokağı Kabusu'nda (A Nightmare On Elm Street) yaşamıştı.

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1981 tarihli Depp'in ebeveynlerinin boşanma belgesinde o dönem 15 yaşında olan aktöre dair şu ifadeler bulunuyor:

"Betty Sue Depp işbu belgeyle tarafların küçük çocuğu John C. Depp II'nin tamamen özgür olduğunu ve kendi kendini geçindirdiğini kabul eder."

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2018'de Rolling Stones'a verdiği röportajda mutsuz bir çocukluk geçirdiğini anlatan Depp, annesinin kendisine "sebepsiz yere" vurduğunu itiraf etmişti.

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Johnny Depp, kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen The Sun haberinin ardından yayın kuruluşuna dava açmış ve Londra'da görülen davayı kaybetmişti. Bahsedilen davada kariyeri açısından önemli bir hasar alan Depp yakın zamanda Hollywood'un kendisini boykot ettiğini belirtmişti.

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