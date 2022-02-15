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Dünyaca ünlü oyuncu THY'yi övdü! Ermeni lobisi oyuncuya saldırdı!

Dünyaca ünlü Hollywood starı Morgan Freeman TÜRK Hava Yollarını (THY) öven bir paylaşımda bulundu. Ermeni lobisinin sosyal medyadaki propaganda organı ABD merkezli ANCA, Freeman'a linç girişiminde bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu THY'yi övdü! Ermeni lobisi oyuncuya saldırdı!

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Morgan Freeman, Türk Hava Yollarının (THY) reklamını kişisel Twitter hesabından paylaşarak THY'ye övgüler dizdi.

Dünyaca ünlü oyuncu THY'yi övdü! Ermeni lobisi oyuncuya saldırdı!

Freeman, "Hiçbir hava yolu Turkish Airlines'den daha fazla ülkeyi birbirine bağlamıyor ve bu yılki Super Bowl reklamı için onlarla yeniden bağlantı kurmak harikaydı" paylaşımında bulundu.

 

 

ERMENİ LOBİSİ SALDIRIYA GEÇTİ

ABD merkezli Ermeni lobisinin sosyal medyadaki propaganda organı ANCA, Morgan Freeman'ı hedef tahtasına koyarak sosyal medya linçi başlattı.

Dünyaca ünlü oyuncu THY'yi övdü! Ermeni lobisi oyuncuya saldırdı!

ANCA, THY'yi boykot etme çağrısında da bulundu.

ANCA, hayal ürünü ve provokatif paylaşımında, "Buraya korku getiriyor. Turkish Airlines, terörist paralı askerlerini dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara götürüyor, burada Erdoğan'ın vekalet savaşlarıyla savaşıyor, ateşlere yakıt döküyor ve masum sivillerin üzerinde akıl almaz acıları ve ölümleri simgeliyor" ifadelerine yer verdi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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