Dünyaca ünlü oyuncu THY'yi övdü! Ermeni lobisi oyuncuya saldırdı!
Dünyaca ünlü Hollywood starı Morgan Freeman TÜRK Hava Yollarını (THY) öven bir paylaşımda bulundu. Ermeni lobisinin sosyal medyadaki propaganda organı ABD merkezli ANCA, Freeman'a linç girişiminde bulundu.
Dünyaca ünlü ABD'li aktör Morgan Freeman, Türk Hava Yollarının (THY) reklamını kişisel Twitter hesabından paylaşarak THY'ye övgüler dizdi.
Freeman, "Hiçbir hava yolu Turkish Airlines'den daha fazla ülkeyi birbirine bağlamıyor ve bu yılki Super Bowl reklamı için onlarla yeniden bağlantı kurmak harikaydı" paylaşımında bulundu.
No airline connects more countries than @turkishairlines - and it was great to reconnect with them for this year’s Super Bowl commercial. #Pangea #SuperBowlLVI pic.twitter.com/BTdJ1v9eDn— Morgan Freeman (@morgan_freeman) February 14, 2022
ERMENİ LOBİSİ SALDIRIYA GEÇTİ
ABD merkezli Ermeni lobisinin sosyal medyadaki propaganda organı ANCA, Morgan Freeman'ı hedef tahtasına koyarak sosyal medya linçi başlattı.
ANCA, THY'yi boykot etme çağrısında da bulundu.
ANCA, hayal ürünü ve provokatif paylaşımında, "Buraya korku getiriyor. Turkish Airlines, terörist paralı askerlerini dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara götürüyor, burada Erdoğan'ın vekalet savaşlarıyla savaşıyor, ateşlere yakıt döküyor ve masum sivillerin üzerinde akıl almaz acıları ve ölümleri simgeliyor" ifadelerine yer verdi.
“Bringing fear to here” - #TurkishAirlines ferries terrorist mercenaries to conflicts across the globe, where they fight Erdogan’s proxy wars, pouring fuel on fires and visiting untold suffering and death on innocent civilians. https://t.co/jUAPYp5Gbd pic.twitter.com/PvFAmOdT49— ANCA (@ANCA_DC) February 14, 2022