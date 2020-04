Dünyaca ünlü "Pata Pata" şarkısı, Kovid-19 için yeniden seslendirildi

İSTANBUL (AA) - Güney Afrikalı şarkıcı Miriam Makeba’nın dünyaca ünlü şarkısı “Pata Pata” (Dokun Dokun), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede farkındalık oluşturmak için sözleri değiştirilerek, yeniden seslendirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, yeni parçanın 2008'de hayatını kaybeden Makeba’nın hocalık yaptığı İyi Niyet Elçisi Angelique Kidjo tarafından seslendirildiği belirtildi.



Xhosa dilinde "dokun dokun" anlamına gelen “pata pata” nakaratları hijyen, sosyal mesafe ve evde kalma farkındalığı oluşturmak için “no-pata pata” şeklinde değiştirildi.



Şarkının yeni sözlerinde evde kalma, elleri temiz tutma ve mesafeyi koruma çağrıları yapılıyor.



- Apartheid rejimine karşı mücadele etti



"Pata Pata" şarkısını 1956'da yazan ünlü şarkıcı, 1966'da "An Evening with Harry Belafonte and Miriam Makeba" albümüyle Grammy ödülü alan ilk Afrikalı sanatçı oldu.



Apartheid rejimine karşı bir belgeselde rol aldıktan sonra "devrimci ve tehlikeli" görüldüğü için ülkesi tarafından istenmeyen Makeba, 1963'te Birlemiş Milletler nezdinde apartheid rejimine karşı girişimlerde bulunduğu için vatandaşlıktan çıkarıldı ve ülkesine 30 yıl sonra döndü.



"Mama Afrika" lakaplı Makeba, yaklaşık 12 yıl önce İtalya'da katıldığı konser sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Kaynak: AA