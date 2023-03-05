Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Crisitano Ronaldo'dan depremzedelere bir uçak dolusu destek!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin de etkilendiği 7.7 ve 7ç6'lık büyük deprem sonrası birçok yardımsever bölge için seferber olmuştu. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ise bu duruma sessiz kalması çok konuşulmuştu. Portekizli futbolcu Türkiye'ye bir uçak dolusu ihtiyaç malzemesi gönderdiğini belirtti.

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Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Crisitano Ronaldo'dan depremzedelere bir uçak dolusu destek!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası tüm Türkiye ve dünya yasa boğulmuş birçok ülkeden yardımseverler bölgeye akın etmişti. Bölgeye yardım gönderen dünyaca ünlü sanat ve spor camiası da sosyal medya hesaplarından desteklerini eksik etmeyerek Türk milletinin yanında olduklarını ifade ettiler.

Ronaldo'dan depremzedelere bir uçak dolusu destek!

DEPREME İLİŞKİN PAYLAŞIMDA BULUNMAMIŞTI

Spor camiasından da birçok futbolcu yıldız deprem bölgesine yarım malzemeleri yollamış, para yardımında bulunmuşlardı. Depremin üzerinden 28 gün geçmesine rağmen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo depreme ilişkin hiçbir paylaşım yapmaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş ve üzüldüklerini belirtmişlerdi.

Ronaldo'dan depremzedelere bir uçak dolusu destek!

UÇAK DOLUDU YARDIM YOLLADI

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden dünyaca ünlü Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada Türkiye'de bulunan depremzedelere bir uçak dolusu gıda, hijyen, giyim, battaniye, çadır ve tıbbi malzemeleri gönderdiğini açıkladı.

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