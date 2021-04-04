Dünyaca ünlü rapçi DMX'den kötü haber geldi! Rap dünyasının en ünlü isimlerinden olan DMX kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kalp krizinin sebebiyle ilgili şarkıcının avukatlarından henüz net bir açıklama gelmedi.

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50 yaşındaki Amerikalı şarkıcı DMX kalp krizi geçirdi. The Guardian haberine göre ünlü sanatçının avukatı Murray Richman açıklamasında, "Kalp krizi geçirdi. Oldukça hasta" ifadelerini kullandı. Avukat, DMX'in uyuşturucu nedeniyle kalp krizi geçirdiği iddialarına cevapsız bıraktı. YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE ALINDI Jay-Z, Ja Rule, Eve ve LL Cool J gibi dev isimlerle aynı projede yer alan, özellikle 1990'lı yıllara damga vuran DMX'in avukatı, şarkıcının yaşam destek ünitesine alındığını ve şimdi kendi kendine nefes alabildiğini belirtti. dmx