Dünyaca ünlü sahilde röntgen iddiasıyla linç edildi!

Antalya'nın en önemli sahillerinden olan Konyaaltı'nda bugün akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre beach parkında yaşlı bir şahıs kabindeki kadınları kapının altından röntgenledi. Çevredeki tatilciler ve can kurtaran ekipleri şüpheliyi olay yerinden uzak bir noktaya götürerek polise ihbarda bulundu.

''ANAHTARIM DÜŞTÜ''

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı. "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Kadınlar ise ''Pislik, namussuz'' diyerek şahsa tepki gösterdi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıs, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı beach park yaya devriyeleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.