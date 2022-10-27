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Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den müzikseverleri üzen haber! Müziğe ara vereceğini açıkladı
Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Adele, müziğe ara vereceğini açıklayarak müzikseverleri üzdü.
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