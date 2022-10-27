Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den müzikseverleri üzen haber! Müziğe ara vereceğini açıkladı

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Adele, müziğe ara vereceğini açıklayarak müzikseverleri üzdü.

Melahat Ersoy
Editör
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Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den müzikseverleri üzen haber! Müziğe ara vereceğini açıkladı 1

34 yaşındaki İngiliz şarkıcı-söz yazarı Adele, üniversiteye gitmediği için üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ve eğitimine devam edip İngiliz Edebiyatı diploması almak istediğini duyurdu.

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