Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'dan 6 milyon dolarlık yardım fonu
Tüm dünyaya yayılan koronavirüsten sonra yardıma ihtiyaçları olanlara yardım eli uzatan ünlüler arasına dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'da dahil oldu.
Dünyayı olumsuz hale getiren virüs için mücadele eden Beyonce, 6 milyon dolarlık bir bağış yaparak alkış topladı.
YARDIM FONU SAĞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Beyonce, kurduğu BeyGOOD, yardım kuruluşu UCLA'nın desteğiyle zihin sağlığı hizmetleri sunan çeşitli kuruluşlara 6 milyon dolarlık yardım fonu sağlamak için yazılım mimarı Jack Dorsey'in Start Small şirketiyle ortaklık kurdu. Yeni duyurulan girişim ayrıca Houston, New York, New Orleans ve Detroit'te yerel destek sunmak için Akıl Hastalıkları Ulusal İttifakı (NAMI) ile de birlikte hareket ediyor.
10 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPTI
Sunucu ve sanatçı Opray Winfrey, Nisan ayının başında koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yapmıştı.
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