Dünyaca ünlü şefler “ilham” için Gaziantep’e geliyor

Gaziantep, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl beşincisi düzenlenen Gastromasa için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü 20 şefi ağırlayacak. Şefler, hem kenti keşfedecek, hem de Gaziantep mutfağından ilham alacak.

Eşsiz lezzetleri ve "Gastronomi Şehri" olarak dikkatleri üstüne çeken Gaziantep, 30 Kasım'da İstanbul Haliç Merkezi'nde düzenlenecek Gastromasa için gelen 20 yıldız şefi ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından konuk şehir statüsüyle Gastromasa'ya katılan Gaziantep, her yıl olduğu gibi bu sene de mutfağını, sanatını, kültürünü ve tarihini yurt dışında tanıtım fırsatı bulacak. Birçoğu gastronomi dünyasında kendini kanıtlamış, Michelin yıldızına sahip olan konuk şefler, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı "Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Destek Programı" desteğiyle, Türkiye'de UNESCO gastronomi ağına kabul edilmiş ilk kent olan Gaziantep'in yemek kültürünü yerinde deneyimleme şansı yakalayacak. 28 Kasım tarihinde gerçekleşecek ziyaretlerde şefler, sektöre damga vurmuş duayen ustalarla söyleşiler, dünyaca ünlü restoran ve işletmelere ziyaretler ve atölye çalışmaları yapma fırsatı bulacak.

Kimler gelecek

İlham için ziyarete gelecek ekip arasında, Dünyanın en ünlü çikolata şeflerinden Pierre Marcolini, "Duyuların ustası" olarak bilinen iki Michelin yıldızlı şef Sren Selin, 2015 yılında dünyanın en iyi pasta şefi unvanına sahip Albert Adria, Asya Mutfağı'nın şefi Albert Raurich, Avrupa'nın en genç 3 Michelin yıldızı sahipli şefi Andreas Caminada, Andoni Luis Aduriz, Gert de Mangeleer, Elena Arzak, Gaston Acurio, German Martitegui, Cristina Bowerman, Alexandre Couillon, Virgilio Martnez, Pia Leon, Alexandre Couillon, Singapurlu pasta şefi Janice Wong, Moskovalı ikizler Ivan - Sergey Berezutskiy, Bask ürünleri ile Arjantin mutfağı sunan şef Paulo Airado, sanatsal İspanyol mutfağının en prestijli şefleri arasında sayılan Paco Roncero gibi isimler şehri ziyaret edecek. Bu sene "ilham" temasını işleyecek olan ve gastronomi sektörün ileri gelenleri ve tutkunlarını buluşturacak Gastromasa dünya mutfaklarını temsil eden ünlü şefler kendilerine fikir veren unsurları, hazırladıkları özel sunumlarla ziyaretçilerle paylaşacak.

Kaynak: İHA