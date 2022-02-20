Dünyaca ünlü yıldız futbolcu şoka uğradı! Annesine yumruk attılar! Dünyanın en iyi futbol kulüplerinden biri olan Manchester City'nin futbolcusu Phil Foden kaybettikleri maçın ardından ailesi ile gece kulübüne gitti. İngiliz oyuncu gittikleri yerde taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Annesine yumruk atıldı.

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Premier Lig'de Manchester City sahasında Tottenham'a boyun eğdi. Ligde 15 maç sonra kaybeden Manchester City takımın genç yıldızı Phil Foden maçın ardından gittiği gece kulübünde taraftarlarla tartıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde, taraftarların Foden ve ailesiyle sözlü tartışma yaşıyor. Devamında Foden'ın annesi bir taraftarı ittirirken aynı kişi Claire Foden'a yumruk atıyor. Daha sonra odadan çıkan Foden da annesine saldıran kişilere karşılık veriyor. Bu sezon 27 maçta 9 gol ve 4 asist üreten 21 yaşındaki genç futbolcu Tottenham maçına ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. İşte Phil Foden ve ailesine saldırı anları: Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Phil Fodenmanchester city