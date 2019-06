Dünyada 1,5 milyar insan günde 1 dolarla geçiniyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada 821 milyon kişinin kronik aç olduğunu ve temiz su bulamadığını belirterek 1.5 milyar insanın ise günde 1 dolarla geçinmek zorunda kaldığını söyledi.

7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü nedeni ile Malatya'da basın mensupları ile bir araya gelen TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Dünya Gıda Güvenliği Gününün bu yıl "Gıda Güvenliği, Herkesin Sorumluluğu" teması ile kutlanacağını söyledi.

Bu gün Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında, gıda kaynaklı biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelere dikkat çekildiğini belirten Eroğlu, "Gıda kaynaklı risklerin tespit edilmesi, önlenmesi ve yönetilmesine olan ihtiyaç, gıda güvencesinin temini, ekonomik refah, tarım, pazara erişim, turizm ile sürdürülebilir kalkınma konularının tartışılması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Her yıl ortalama 600 milyon kişinin gıda zehirlenmesi geçirdiğini aktaran Eroğlu, "Her bireyin güvenli, besleyici ve yeterli besim maddelerine erişimi temel insanı bir hak olarak görülmelidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her yıl ortalama 600 milyon kişide kimyasallar, bakteri, virüs, parazit ve toksin gibi maddelerle bulaşan gıdaların tüketilmesi sonucunda gıda zehirlenmesi vakası yaşanmaktadır. Maalesef, gıda güvenliğine duyulan ihtiyaç ancak gıda zehirlenmesinin ortaya çıkmasından sonra toplum tarafından önemi anlaşılabilmektedir. Güvenli olmayan gıdalar, çok sayıda hastalık yapan bakteri, virüs, parazit ya da kimyasal ve fiziksel tehlikeler dolayısı ile mide bağırsak enfeksiyonlarından başlayıp, kansere kadar varan 200'den fazla hastalığa neden olabilmektedir" şeklinde konuştu.

Dünyada 821 milyon kişinin kronik aç olduğunu ve temiz su bulamadığını belirten Eroğlu, 1,5 milyar insanın ise günde 1 dolarla geçinmek zorunda kaldığını dile getirdi. Bunların üçte birinin çocuklar olduğunu ifade eden Eroğlu, "Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, özellikle 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22'sinde, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları yaşandığı kaydedilmekte, ölenlerin sayısı yüz binlerle ifade edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra aşırı beslenme ve obezitenin de küreselleşmesine tanık olunduğunu vurgulayan Eroğlu, "Madalyonun diğer yüzüne bakıldığında aşırı beslenmenin, obezitenin küreselleşmesine tanık olunmaktadır. Obezitenin küresel ekonomiye etkisi yaklaşık 2 trilyon dolar. Dünyada 700 milyon obez ve 2,3 milyar fazla kilolu insan olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ederken, yine aynı örgüt tarafından yürütülen son araştırmalarda obezitenin kanserle yakın ilgisi olduğu belirlenmiştir" dedi.

Uluslararası düzeyde kutlanan "Dünya Gıda Güvenliği Günü" kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelere de değinen Eroğlu, gıda zincirinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların güvenli gıda temini konusunda sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA