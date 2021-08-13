Dünya'da 4 milyardan fazla koronavirüs aşısı yapıldı! Türkiye sekizinci!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayıları her gün artmaya devam ediyor. Bugüne kadar 4 milyar 620 milyon dozdan fazla korona virüs aşısı yapıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 206 milyon 387 bini aşarken virüs nedeniyle 4 milyon 350 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de ise yayınlanan verilere göre 52 bin 703 kişi covid-19 sebiyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesinin yayınına göre sıralama şu şekilde:

1- Çin: 1 milyar 830 milyon

2- Hindistan 523 milyon 670 bin

3- ABD 353 milyon 860 bin

4- Brezilya 160 milyon 60bin

5- Japonya 108 milyon 180 bin

6- Almanya 96 milyon 850 bin

7- İngiltere 87 milyon 180 bin

8- Türkiye 82 milyon 138 bin

9- Fransa 79 milyon 290 bin

10- Endonezya 79 milyon 50 bin

11- Meksika 74 milyon 800 bin

12- İtalya 73 milyon 290 bin

13-Rusya 68 milyon 640 bin

14- İspanya 60 milyon 450 bin

15- Kanada 51 milyon 140 bin

TÜRKİYE SEKİZİNCİ SIRADA

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı ise toplamda 4 milyar 620 milyon dozu aşmış bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 82 milyon 138 bin 739 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 43 milyon 534 bin 341 kişiye ilk doz, 32 milyon 155 bin 612 kişiye ikinci doz aşı uygulaması yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşı çeşitleri, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla yapılan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor. Aşılı sayılabilmek için yapılması gereken doz sayısının birbirine yakın olması gerekiyor.

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12 Ağustos 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?