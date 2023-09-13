Dünyada az sayıda düzenlenen eşsiz bir sempozyum

Tepebaşı Belediyesi'nin 16'ıncı kez düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumuna katılan sanatçılar da sadece Türkiye'de değil dünyada çok az sayıda düzenlenen eşsiz bir sempozyumda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kent halkının da yoğun ilgisi ile devam ediyor. Bu yıl ilk kez Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan 21 yerli sanatçı, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak tasarlanan ve şehre anlam katacak sanat eseri için çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden özel ve renkli etkinlikleri de içinde barındıran sempozyum çerçevesinde ortaya çıkacak eser için çalışan sanatçılar, etkinliğin çok değerli olduğunu vurguluyor.

Sanatçılar, 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun öneminden bahsederek, cumhuriyetin 100'üncü yılı için oluşturulan esere katkı sağlamaktan mutlu olduklarını söylüyor.

"Çok önemli bir sempozyum"

Sanatçı Tuba Batu, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada çok az sayıda düzenlenen eşsiz sempozyumlardan bir tanesi" diyerek, "Daha evvel 12'nci sempozyumda da davetli sanatçı olarak yer aldım. Fakat benim için bu sempozyumun en özel yanı ilk üçünde öğrenciyken asistan olarak çalışmam. İlkini yaparken Bilgehan hoca bize, "eğer çok çalışırsanız, bunun ikincisi ve üçüncüsü olur" demişti. Bu sene 16'ncısı düzenleniyor. Bu tabi benim için ayrı bir gurur kaynağı. Çok önemli bir sempozyum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada çok az sayıda düzenlenen eşsiz sempozyumlardan bir tanesi. Ben Çanakkale'den katılıyorum. Çanakkaleliyim. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı anısına yapılan bu anıtın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Çanakkale şehitler diyarı olarak bilinir. Duygusal anlamda hep bunu hissederiz. O duygularla buraya gelip cumhuriyetin 100'üncü yılında bir Türk kadın sanatçı olarak var olmak çok gurur verici ve önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Anlamlı bir proje üzerinde çalışıyoruz"

Sanatçı Pınar Baklan, çok anlamı bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na davetli sanatçı olarak katıldığım için çok mutluyum. Ben bugüne kadar yurtiçinde ve yurt dışında birçok sempozyuma katıldım. Ama bence burası Türkiye'deki en profesyonel ve en anlamlı sempozyumlarından birisi. Bu sene ise cumhuriyetin 100'üncü yılı olması sebebiyle hep birlikte daha anlamlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Pek çok sanatçı, bir anıt heykel üzerine kolektif bir çalışmayla bir eser ortaya çıkartacak. Bunun bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkanımız Ahmet Ataç ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum"

Sanatçı F. Gonca İlbeyi Demir ise etkinlikle ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: "Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu anlamda kente çok çok büyük katkıları olan başta başkanımız Sayın Ahmet Ataç ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yıl cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla tüm sanatçılar ortak bir eser ortaya koyuyoruz. Bu anlamda da bunun içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Böyle bir proje içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz"

Sanatçı Soner Pilge ise, böyle bir proje içerisinde yer almaktan mutlu olduğunu kaydederek, "16'ncısı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla çok anlamlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Böyle bir proje içerisinde yer almaktan dolayı son derece mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarda asistan arkadaşlarımız da bizimle birlikte ter döküyorlar. Bu da bizler için ayrı bir sevinç kaynağı. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)