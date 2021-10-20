Dünyada bir ilk gerçekleşti! Domuzdan alınan organ insana nakledildi! "Yüz binlerce hayat kurtarılabilir"

NTV'de yer alan habere göre, New York Üniversitesi Langone Hastanesi'ndeki cerrahlar bir hayvandan alınan organı insan vücuduna başarıyla naklederek dünyada bir ilke imza attı.

Bu gelişmeyle birlikte, hayat kurtaran nakiller için hayvan organlarını kullanma konusunda onlarca yıl süren arayışta 'önemli bir adım atıldığına işaret ediliyor.

GENLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Dünyada bir ilk olarak hayvandan alınan organ bir insana başarıyla nakledildi. Bununla birlikte doktorlar, operasyondan önce domuz böbreğinin genlerini insana uyumlu olabilmesi için değiştirdi. Böylece, böbreğin dokularında reddedilmeyi tetikleyen neredeyse hiçbir molekül kalmadı.

Araştırmacılar, nakil yapılan kişinin, böbrek fonksiyon bozukluğu belirtileri olan ve beyin ölümü gerçekleşen bir hasta olduğunu söylendi.

OLDUKÇA NORMAL BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Nakil işleminin ardından böbreğin hastayla uyumu üç gün boyunca gözlemlendi. Araştırmayı yöneten organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery, nakledilen böbreğin işlevinin test sonuçlarının "oldukça normal göründüğünü" belirtti.

Montgomery, ayrıca böbreğin, nakledilen bir insan böbreğinden 'beklenilen miktarda idrar' ürettiğini ve değiştirilmemiş domuz böbreklerinin insan olmayan primatlara nakledildiğinde görülen güçlü ve erken reddetmeye dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 230 BİN KİŞİ BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR

Diğer taraftan, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl açıklanan verilere göre 292 bin 65 kişi nakil için sırada bekliyor. İlk sırada böbrek nakli yer alıyor. Nakil bekleyenlerin başında ise 229 bin 774 kişi ile böbrek hastaları geliyor. Son 10 yılda 33 bin 3 kişi böbrek nakli ile hayata tutundu.



Bilim insanları, hayvanlardan insanlara organ nakli yapmanın dünya genelinde yüz binlerce kişinin hayatını kurtarabileceğini açıkladı.

Öte yandan, bilim insanları yıllardır hayvan organlarının nakil olasılığı üzerinde çalışıyorlar. Ancak insan vücudu tarafından anında reddedilme sorunu yaşanıyordu. Montgomery'nin ekibi, reddetmeyi tetikleyen bir karbonhidrat molekülü (alfa-gal, glikan) için domuz genini devre dışı bırakmanın sorunu önleyeceğine inanıyordu .Bunu yapmak için, dişi domuz içine bir geni değiştirilmiş bir domuz embriyosu implante edildi.

Domuz daha sonra, insanlarla daha uyumlu, değiştirilmiş bir bağışıklık sistemine sahip bir domuz yavrusu verdi. Cerrahlar daha sonra organı insana bağladı.

GalSafe olarak adlandırılan genetiği değiştirilmiş domuz, potansiyel bir insan terapötik kaynağı olarak kullanılmak üzere Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onay aldı.