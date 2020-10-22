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  3. Dünyada en çok tıklanan eğitim sitesi: Eba!

Dünyada en çok tıklanan eğitim sitesi: Eba!

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin dijital platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın , dünyada en çok ziyaret edilen eğitim alanı internet siteleri arasında 1'inci sıraya yükseldiğini söyledi.

Dünyada en çok tıklanan eğitim sitesi: Eba!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin dijital platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA), dünyada en çok ziyaret edilen eğitim alanı internet siteleri arasında 1'inci sıraya yükseldiğini açıkladı.

Dünyada en çok tıklanan eğitim sitesi: Eba!

Covid-19 küresel salgını sürecinde ulusal ölçekte uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem istatistiklerini de geride bırakarak, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada ilk sıraya yükseldi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, yerli ve milli dijital eğitim platformu EBA'nın, 1 Ekim tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 27 basamak yükselerek küresel ölçekte eğitim alanında birinci sıraya çıktığını belirtti. Yılmaz, bu artışta, yaz dönenimde yapılan iyileştirmelerin ve altyapı yatırımlarının oldukça büyük etkisi olduğunu kaydetti.



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