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Dünyada gizemli virüs paniği! Hepatit virüsü git gide yayılıyor! Risk grubu doğrudan çocuklar!

İngiltere'de özellikle çocukta görülen ve Avrupa ülkeleri ile ABD'ye de yayıldığı ortaya çıkan ve kaynağı belirlenemeyen hepatit virüsü git gide diğer ülkelere de yayılıyor.

Dünyada gizemli virüs paniği! Hepatit virüsü git gide yayılıyor! Risk grubu doğrudan çocuklar!

Koronavirüs pandemisi daha sona ermeden dünya, İngiltere'de bu yıl 74 çocukta görülen gizemli hepatit virüsünü konuşuyor. Enfeksiyon sebebi belirlenemeyen gizemli virüs, Avrupa ülkeleri ile ABD'nin ardından İsrail'de de görüldü.

RİSK GRUBU ÇOCUKLAR

The Jaruselam Post’taki habere göre, Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Shaare Zedek Tıp Merkezi ve İsrail Schneider Çocuk Tıp Merkezi'ndeki 12 çocukta nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakasının rapor edildiği kaydedildi.

Söz konusu vakaların nedeninin Bakanlık tarafından incelendiği belirtildi.

Bakanlık 18 Nisan’da ülkedeki sağlık çalışanlarına nedeni bilinmeyen akut hepatit vakalarının bildirilmesi için mektup göndermişti.

Dünyada gizemli virüs paniği! Hepatit virüsü git gide yayılıyor! Risk grubu doğrudan çocuklar!

ÜLKE ÜLKE YAYILIYOR

İngiltere'de de bu yılın başlarından itibaren 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de yayıldığı açıklandı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirildi.

Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veri paylaşımı yapılmadı.

Dünyada gizemli virüs paniği! Hepatit virüsü git gide yayılıyor! Risk grubu doğrudan çocuklar!

Öte yandan, ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedildi.

Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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