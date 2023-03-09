Dünya'da her geçen gün artan Obezite tarih oluyor! Kısa süre içinde ideal kilonuza kavuşabilirsiniz!

Obezite'ye karşı savaş veren milyonları rahatlatan bir gelişme yaşandı. ABD'de kilo kaybını hızlandıran ve son zamanlarda rağbet görmeye başlayan bir ilaç ortaya çıktı. Danimarka merkezli Novo Nordisk şirketinin ürettiği bu ilacı ABD'de pek çok ünlü ismin de kullandığı söyleniyor.

İŞTAHI KESİP TOK TUTUYOR

Wegovy, İnsanlarda yemek yeme ihtiyacını azaltıyor, iştahı kesiyor ve insanlara kendilerini daha tok hissettiriyor. Uzmanlara göre cilde iğne yoluyla verilen bu ilaç, yemek yedikten sonra vücuda salgılanan GLP1 hormonunu taklit ederek tok hissettiriyor. Wegovy, istatistiklere göre yılda yaklaşık 35 milyon bireyin sağlıklı bir bedene kavuşmasına yardım ediyor. Ürünün kullanım şekli ise oldukça basit, insülin benzeri iğneli kalemlerle kişiler kendi kendilerine uygulayabilir. İlacın aylık maliyetinin ise 72 sterlin (1615 TL) olması bekleniyor.

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MİDE AMELİYATI TEDAVÜLDEN KALKIYOR

Son zamanlarda popülerlik kazanan ilacın mide küçültme ameliyatlarını tarih etmesi bekleniyor. İngiltere'nin de onayını alan zayıflama ilacı için, İngiltere Ulusal Obezite Forumu’ndan Tam Fry, '' Wegovy, yıllardır beklenen kilo verdirme ilacı, bu adeta bir devrim niteliğinde. Hollywood yıldızları da kilo verme adına aynı firmanın ürettiği, benzer içeriğe sahip Ozempic adlı ilacı kullanıyorlar.'' dedi. Ozempic tip 2 diyabet hastaları tafafından kullanılıyor. Wegovy sadece kilo vermek isteyen insanlar için piyasaya sürülecek.