Dünya’da her yıl 6 milyon bebekte Sepsis hastalığı görülüyor

Kana bakteri ve toksin karışması sonucu bağışıklık sisteminin çökmesiyle ortaya çıkan sepsis hastalığına bağlı olarak ölüm sayısının dünyada arttığını dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci, 6 milyondan fazla bebekte bu hastalığa karşılaşıldığını söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci, sepsis hastalığı hakkında düzenlenen seminerde bilgi verdi.

Hastanenin konferans salonunda yapılan seminerde slayt destekli sunum yapan Doç. Dr. Özcan Deveci, "Eğer hastanın ateşinde, nabzında ve salonum sayısında artış, enfeksiyon ile ilgili bulgular, bununla beraber enfeksiyona yatkınlık varsa bunlara "sepsis" diyoruz. Dünya'da sepsis hastalığını, daha çok yoğun bakım hastalarında, diyabet, hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda görüyoruz. Yapılan çalışmalarda, gebelik sonrası annelerde yılda 100 bin sepsis vakası görüyoruz. Her yıl 20 ile 30 milyon kişi, sepsis tablosu ile karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden bu konu önemli" diye konuştu.

Sepsis hastalığının, ölüme yol açan diğer hastalıklardan daha fazla görülen bir durum olduğuna dikkat çeken Doç.Dr. Deveci, "Yapılan çalışmalarda sepsis vakalarının görülme oranı 100 binde 377 olarak gösteriliyor. İnme, kanser ve kalp krizleri gibi diğer hastalıklar ise daha sonraki sıralarda geliyor. Bu yüzden en sık karşılaşılan hastalık olarak tanımlayabileceğimiz sepsise daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hastalıklarda yaş arttıkça oran artıyor. Özellikle İngiltere'de yapılan çalışmalarda hastaların 3'te 2'sini 65 yaş ve üstündeki hastaların oluşturduğu görülmüş. Diğer ülkelerde de buna benzer örnekler görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünyada 6 milyondan fazla bebekte görülüyor"

Bu hastalığın bebeklerde önemli olduğunun altını çizen Deveci, "Dünya da her yıl 6 milyondan fazla yeni doğan bebekte sepsis tablosu görülmektedir. Dünyada sepsis nedeniyle yılda 8 milyon ölüm yaşanmaktadır. Sepsis görülen hastalarda sadece bir organda değil bir çok organda enfeksiyon gelişiyor. Böbrek, akciğer, kalp gibi organların yetmezliği sonucunda ölüme kadar gidebilen durumlar yaşanıyor. Bu yüzden de sağlık çalışanlarının sepsisin ciddiyetinin farkına varması, genel olarak bu durumla ilgili kamuoyunda bir farkındalık oluşturup önlemlerin alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sepsis hastalığına karşı alınması gereken önlemler konusunda da bilgiler veren Deveci, "Özellikle kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş üstü hastalarda grip ve pnömokok (zatürre aşısı) aşılarının yapılmasıyla önlem alınmalıdır. Uygun bir şekilde temiz doğum yapılması gerekiyor. Yani ev doğumların olmaması, uygun şartlarda ve steril şartlarda doğum yapılması gerekiyor. Hijyen burada en önemli olayı oluşturuyor. Sepsis'ten erkenden şüphe edilerek teşhis ve tedavi edilmesi hastalığın önlenmesini kolaylaştıracak, birçok ölümü de önleyecektir"diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA