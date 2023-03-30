Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!

4 yıl önce Botsvana'da bulunan ve eşi benzeri olmayan Sonsuz pembe elması 35 milyon dolara satışa sunuldu.

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Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!

Dünya üzerinde çok nadir bulunan "Sonsuz Pembe" olarak nitelendirilen pembe elmas 8 Haziran'da New York'ta bulunan Sotheby's müzayede evinde satışa sunulacak. Elmas'ın müzayede de en az 35 milyon dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!

GÖRENLER GÖZLERİNİ ALAMIYOR

Müzaye'de evinde bulunan mücevher uzmanı 10,57 karatlık "Sonsuz Pembe" için "tarihte bulunan en önemli elmaslardan biri" ifadelerinde bulundu. Elmas ise canlılığı ve parlaklığıyla göz kamaştırıyor.

EŞİNE NADİR RASTLANIYOR

Elmas ilk kez 16. yüzyılda Hindistan'daki madenlerde bulunduğu biliniyor. Sonrasında ise bu elmaslara Afrika, Avusturalya, Brezilya ve Rusya'da da rastlanıldı. 4 yıl önce ise Afrika ülkesi olan Botsvana'da bulundu.

Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!

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