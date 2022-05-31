Dünya'da üretimi duran varis teli Van'da üretildi

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli Kalp ve Damar Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi Rukiye Derin Atabey, pandemiden dolayı Dünya'da üretimi duran varis telini üretti. ABD Büyükelçiliği tarafından düzenlenen yarışmada birinci olan Atabey'in ürettiği tel sayesinde başındaki kılavuz ışık sayesinde varis teli daha rahat tespit ediliyor ve tedavi kolaylaşıyor.

Teknokent ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimciliğini Geliştirme Programı (Womenpreneurs4Turkey)” yarışmasında ‘kadın girişimci en iyi iş fikri’ kategorisinde birinci oldu.

YATIRIM VE PATENT SÜRECİNDEN SONRA ÜRETİME BAŞLANACAK

Varislerle ilgili olarak her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Atabey, “Dünyada Hindistan ve Fransa’da üretilen ama pandemiden dolayı üretimi durdurulan varis teli ürettik. Ürettiğimiz bu varis telinden diğerlerinden farklılığımız; bir ışık kaynağının olması ve tel yapısıdır. Bu üretimi geliştirerek ABD’nin kadın girişimciler yarışmasına girdik. Bu yarışmada da birinci olduk. Bundan sonraki süreçte de TÜBİTAK’a başvurduk. Alacağımız yatırım ve patent sürecinden sonra ürün üretimini başlatacağız. Ürünü daha sonra ulusal ve uluslararasında daha da geliştireceğiz” dedi.

IŞI SAYESİNDE VARİS TELİNİN KONUMU TESPİT EDİLECEK

Üretilen bu telin farklı boyutlarını da üretecekleri bilgisin veren Atabey, “Ürettiğimiz telin yapısı çok farklıdır. Hem esnek hem de ucunda ışık kaynağı var. Bu ışık kaynağı sayesinde, ışık takip edilebilecek ve varis telinin konumu tespit edilebilecektir. Dünyada pahalı bir maliyete sahiptir. Ancak biz ucuza mal edip, satmayı planlıyoruz. Bu sayede varis ameliyatının yapılmadığı klinikler kalmasın diyoruz. Varis tedavileri bizler için önem kazanmaktadır” şeklinde konuştu. (İHA)