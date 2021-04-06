Dünyada yeni kriz: Minerva Nike gemisi karaya oturdu, Süveyş Kanalı'nda trafik yine durdu! Son dakika haberi... Minerva Nike gemisi, Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Yaşanan gelişmenin ardından kanalda trafiğin yeniden durduğu öğrenilirken yetkililerden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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