Dünyada yeni kriz: Minerva Nike gemisi karaya oturdu, Süveyş Kanalı'nda trafik yine durdu!
Son dakika haberi... Minerva Nike gemisi, Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Yaşanan gelişmenin ardından kanalda trafiğin yeniden durduğu öğrenilirken yetkililerden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Son dakika haberi... Minerva Nike gemisi, Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Trafik yeniden durdu.
PORT SAID ANCH, EG limanından kalkan gemi, şu anda 17 gün 3 saatlik bir yolculuğun ardından SUEZ CANAL, EG limanında bulunuyor.
MINERVA NIKE (IMO: 9255696), 2004 yılında (17 yıl önce) inşa edilmiş ve Yunanistan bayrağı altında seyreden bir Ham Petrol Tankeridir.
Taşıma kapasitesi 105320 t DWT ve mevcut su çekimi 8,5 metre olarak bildiriliyor. Genel uzunluğu (LOA) 244 metre ve genişliği 42 metredir.
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