Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısında korkunç artış!

"Worldometer" adlı web sitesinde yer alan bilgilere göre, dünyada koronavirüs toplam vaka sayısı 500 bin 542'ye ulaştı.

Worldometer'a göre en fazla vaka görülen ülke, 81 bin 285 vakayla salgının ortaya çıktığı Çin.

Çin'i 74 bin 422 vakayla ABD, 74 bin 386 vakayla İtalya izliyor. 56 bin 197 vakanın görüldüğü İspanya, 41 bin 519 vakanın görüldüğü Almanya, 29 bin 406 vakanın görüldüğü İran, 25 bin 233 vakanın görüldüğü Fransa ve 11 bin 712 vakanın görüldüğü İsviçre, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

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