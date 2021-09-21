Dünyadaki tahmini ekonomi büyüme listesi yayınladı! Türkiye listede zirveye oynuyor!

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü OECD yayınladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini yukarıya çekti. 5.7 olan tahmini 8,4'e yükselten OECD, 2022 büyüme tahmini ve enflasyon öngörüsünü de yeniledi. Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla birlikte OECD üyeleri arasında birinci sırada, G20 ülkeleri arasında ise Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada bulunması bekleniyor.

İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

OECD tarafından Türkiyenin yıl sonu manşet enflasyon tahmini yüzde 16'dan yüzde 17,8'e çıkarıldı. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü, 2022 yılı için Türkiye'nin büyüme tahminini ise yüzde 3,4'ten 3,1'e düşürdü.

Türkiye OECD'nin Ara dönem ekonomik görünüm raporunun yansıdığı büyüme tahmini listesinde Çin'den sonraki sırasını koruduğu görüldü. Öte yandan OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8'den 15,7'e çıkardı.

FLİTCH RATİNGS VE MOODY'S DE YÜKSELTMİŞTİ

Fitch Ratings adı verilen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Eylül ayında yayınladığı raporla birlikte Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye yükseltmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Türkiye ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5 olan büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkarmıştı.

IMF YÜZDE 5,8 BÜYÜME ÖNGÖRDÜ

Goldman Sachs da Türkiye için 2021 gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e çıkardı. IMF, daha önce Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 3,5 olarak belirlemişti. Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz ayı güncellemesinde, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,8 ve 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.