"Dünyanın çivisi çıkmış" dedirten görüntüler! Metroda herkesin içinde önce soyundu sonra tuvaletini yaptı! Yolcular neye uğradığını şaşırdı!

Dünyada her geçen gün farklı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medya platformu Reddit’te yayınlanan bir video, izleyenlere "Pes!" dedirtti.

YOLCULAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Videoda, metroda yolculuk eden bir adamın çantasından klozet çıkardığı, pantolon ve iç çamaşını çıkararak klozete oturduğu görüldü. Adamın bu hareketinden sonra metroda yanında oturan birçok yolcu oradan uzaklaşarak neye uğradıklarını şaşırdı.

BİR ADAM ORALI BİLE OLMADI

Olay esnasında bir adamın olanlar karşısında koltuğundan kalkmaması ve hiçbir tepki vermemesi de izleyenlerin dikkatini çekti.