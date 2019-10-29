Dünyanın en büyük Atatürk sergisi İzmit’te açıldı

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük Atatürk müzesinin açılışını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında benzersiz bir müze ile bir ilke imza attı. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Nicomedia Lions Kulübü'nün katkılarıyla İzmit Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Sergi Salonunda Sabiha Gökçen'in manevi oğlu Tarihçi, Yazar Eriş Ülger'in "Büyük Dahi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te" isimli sergisi görkemli bir törenle açıldı. İzmitlileri, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu günlere götüren ve günlere ait derin duygulara yaşatan sergi 31 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.

Kent protokolünün yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, serginin sahibi Sabiha Gökçen'in manevi oğlu Tarihçi-Yazar Eriş Ülger, Kocaeli İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'de ilk defa açılan bu özel müzede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın arkadaşı Salih Bozok'tan intikal eden bir çok tarihi belge ve eşyalar da yer aldı. Sergide 150 adet Atatürk'e ait objenin yanı sıra, 300 adet fotoğraf ve tablo sergilendi. Atatürk'ün vefatından önce son kez kahvesini içtiği fincan telvesiyle birlikte ziyaretçilere sunuldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silahı, gaz lambası, kahve içtiği fincanları, köstekli saati ve daha birçok şahsi eşyası sergide yer aldı. Ayrıca bu müzenin Atatürk'ün naaşının 19 Kasım 1938'de İzmit halkı ile buluştuğu bina ve noktada açılması ayrı bir anlam ifade etti.

Serginin açılışından önce ilk olarak konuşan serginin sahibi Sabiha Gökçen'in manevi oğlu Tarihçi, Yazar Şerif Ülger, "Başta Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e bu serginin açılışında emek gösteren herkese teşekkür ederim. Bu müzenin içerisinde Atatürk var. İçeride Atatürk bizleri bekliyor. İçeride Atatürk'e ait çok çok özel objeleri göreceksiniz. Hep birlikte görelim ve o duyguları yaşayalım" dedi.

Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Ne mutlu bize ki Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy'un önderliğinde bu müzeyi İzmitlilere kazandırdık. Atatürk maneviyatını hissetmek, hissettirmek bizler için çok kıymetlidir. Cumhuriyet demek demokrasi demektir. Bugün ben genç bir kadın olarak bu kenti yönetiyorsam eğer bu Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. O yüzden Cumhuriyet demek, Mustafa Kemal Atatürk demek, bir olmak millet olmak ulus olmak demektir. Bu yüzden hepimizin Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuz var. Ve bu borcumuz ömürler boyu ödenmez" diye konuştu.

Son olarak konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Kocaeli'de bu eserlerin Kocaeli halkıyla buluşması konusunda fikir birliğine vardık. Bu değerli müzeyi Kocaeli halkıyla buluşturduk. Cumhuriyetimizi iyi anlamak ve anlatmak durumundayız. Ne zor şartlar altında Cumhuriyetimizin kurulduğunu genç kuşaklara anlatmak durumundayız. Bugün bu ülkede, bu bayrak altında özgür yaşıyorsak bunu ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimize borçluyuz. Onları rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol davetlilerinin katılımıyla müze ziyaretçilerine açıldı. Açılışın ardından davetliler müzeyi gezerek eserler hakkında bilgi aldılar.

Kaynak: İHA