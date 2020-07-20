Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi “Kayaşehir” turizme açıldı

Nevşehir'in il oluşunun 66. yıl dönümünde turizme kazandırılan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle açıldı.

Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine Hakkari ve Irak'ta PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. Nevşehir'in il oluşunun 66'ncı yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "Bu şehir kültürel dokusuyla ve medeniyetler tarihi noktasında barındırdığı muazzam zenginliklerle Türkiye'nin ve dünyanın en özel bölgelerinden birisi. Nitekim bugün de yine dünyada benzeri olmayan bir kültür varlığının ülke turizmine kazandırılması vesilesiyle bir aradayız. Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir, gerçekleştirilen temizleme ve düzenleme çalışmaları sonrası yeni yüzü ile misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Su borusu döşemek için kazı yapıyorsunuz, altından antik kent çıkıyor. Denizin metrelerce altından tünelle raylı sistem geçiriyorsunuz, kadim batıklar ve hazineler bulunuyor. Otel inşasına başlıyorsunuz, dünyanın en benzersiz mozaiklerinden biriyle yüz yüze geliyorsunuz. Ülkemizde kazma vurulan her bir karış topraktan asırlık medeniyet miraslarının çıkmasına o kadar alıştık ki artık şaşırmıyoruz. Kayaşehir'in hikâyesi de çok farklı değil. Arkeolojik, kültürel ve tarihsel olarak hayranlık uyandıran bu yapı 2010'da Nevşehir Kalesi çevresindeki yerleşimlerin temizlenmesi esnasında fark edildi. Elde edilen veriler çerçevesinde Bakanlık olarak 2014 yılında bölgeyi 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ettik ve belediyemizle birlikte çalışmaları başlattık. Ulaşılan bulgular üzerinden bu bölgenin dünyanın en büyük yeraltı yerleşimi olabileceği hususunda bilimsel veriler ifade ediliyor. Bu minvalde Bakanlığımızca yaklaşık 44 hektar olan sit sınırları, toplamda 73 adet yapı ve alan tescil edildi. Ayrıca bu bölge 7 Ocak 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da yenileme alanı ilan edilmiştir. Birinci etap olarak belirlenen 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile üç terasın barındırdığı 9 kot tamamen açığa çıkarıldı. Bu alanlarda 6. yüzyıla tarihlenen manastır ve 12. yüzyılda yapılan Bizans kilisesi gün yüzüne çıktı. Ayrıca Göre kasabasından Nevşehir'e uzanan suyolları, kaya oyma mezarları, kutsal mekânlar, havalandırma bacaları, şırahaneler, tüneller, erzak depoları, büyük ve geniş ahırlar, işlikler ve barınma mekânları gibi askeri, dini ve sosyal yaşam alanları tespit edildi. Yine toplumsal yaşama ilişkin mutfak gereçleri, 708 adet lüle ve 270 adet kandille birlikte toplam bin 271 tarihi eser Nevşehir Müzesi'ne gönderilerek muhafaza altına alındı. Nevşehir Belediyesi, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin denetiminde takdire şayan bir temizleme ve düzenleme çalışması gerçekleştirmiş ve alan bugünkü konumuna ulaşmıştır. Tabii bölgenin çok değerli diğer anıtsal yapılarını da burayla birlikte değerlendiriyoruz. Meryem Ana Kilisesi, Rum hamamı ve Çanlı Kilise diye bilinen Damat İbrahim Paşa Okulu ile ilgili restorasyon planlamaları yapılmakta, hâlihazırda Damat İbrahim Paşa Külliyesi ve Kurşunlu Camii'ndeki restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Anadolu toprağı, insanlık tarihinin tam ve eksiksiz tanığı olarak biriktirdiği sayısız hatırayı yine insanlıkla cömertçe paylaşmaya devam ediyor. Bizler de bu değerleri ülkemize kazandırmak, tüm dünyayla paylaşmak ve koruyarak gelecek nesillerimize ulaştırmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnanıyorum ki vazifemizi hakkıyla yerine getirdikçe ve halkımız bilinçli bir şekilde bu değerlere sahip çıkıp korudukça Türkiye turizm ve kültür alanında daima zirveye yol alacak, tıpkı Göbeklitepe'de olduğu gibi eşsiz tarihiyle insanlığın geçmişini aydınlatırken geleceğine uzanan yolda da bir rehber olacaktır. Nevşehir Kalesi artık Kayaşehir ile birlikte çok farklı bir kimlik kazanmış, bölge ciddi bir cazibe merkezi konumuna yükselmiştir. Ben Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı'ya ve mesai arkadaşlarına bu titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Ülkemize ve Nevşehir'e hayırlı olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de, "Hakkari ve Irak'ta şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum" dedi. Vali Becel, "Kapadokya, 2019 yılında 3 milyon 834 bin yerli ve yabancı turistin ziyareti ile Türkiye turizmine büyük katkı sağlamıştır. Şehrimize bugün itibarıyla kazandırılan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir de bölgemize yeni bir destinasyon kazandıracaktır. Böylesine bir güzelliği Nevşehir'e kazandıran Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı konuşmasında, Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısında şehitler olduğunu belirterek, açılıştaki konserin iptal edildiğini söyledi. Arı, "Biz buranın ilk aşamasının sonuna geldik. Kale ve yamaç şehrinin birinci aşamasının sonuna geldik ve bugün hizmete açıyoruz. Ancak buranın ikinci aşamasında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. İkinci aşamasında ortaya çıkan güzellikleri ve ortaya çıkan tarihi dokunun muhafazasını yaparak inşallah yıl sonuna burayı da açacağız. Sayın Bakanım buranın yapımında bizlere amansız desteklerinizi verdiğiniz için şükranlarımı arz ediyorum. Hem Kapadokya bölgesine vermiş olduğunuz destek hem de Nevşehir Kalesi ve çevresine yamaç yerleşim merkezine vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ederim. Biz burayı sadece belediye olarak değil, milletvekilleri ile siyasi partileri ile sivil toplum örgütleri ile hepimiz burayı oluşturduk. Burası birlikteliğin ortaya çıkarttığı güzelliktir" dedi.

Açılışta AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz ile CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: İHA