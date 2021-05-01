Dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı: İlk sırada ABD var! Türkiye ise 11. sırada!
ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan 'Dünyanın en güçlü orduları' listesinin 2021 tarihli sıralaması belli oldu. İlk sırada 2 milyon 245 bin askeri personelle ABD yer alırken geçtiğimiz yıl listede 13. olan Türk Silahlı Kuvvetleri, iki sıra yükselerek 11'inciliğe yerleşti.
Her yıl yapılan araştırmalar sonucunda küresel güç sıralamasını, ülkelerin askeri güçlerini inceleyerek yayımlayan ABD merkezli Global Firepower'ın 2021 raporunda sıralama belli oldu. Geçtiğimiz yıl en güçlü 13. ordu olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yıl 11. sıraya yükselirken 30 orduluk listede ilk sırada ABD yer aldı.
Sabah'ın haberine göre, ABD Merkezli Global Firepower'ın yaptığı 2021 listesinin sıralaması şöyle:
1. ABD
2 milyon 245 bin askeri personel
13 binin üzerinde uçak
6 bin 100 tank
40 bin zırhlı araç
2. RUSYA
3.5 milyonun üzerinde askeri personel
4 bin 144 uçak
13 bin tank
27 bin 100 zırhlı araç
3. ÇİN
3 milyon 335 bin askeri personel
3 bin 260 adet uçak
3 bin 205 tank
35 bin zırhlı araç
4. HİNDİSTAN
5 milyonun üzerinde askeri personel
2 bin 119 uçak
4 bin 730 tank
10 bin zırhlı araç
5. JAPONYA
319 bin askeri personel
1480 uçak
1004 tank
5 bin 500 zırhlı araç
6. GÜNEY KORE
7 milyona yakın askeri personel
1581 uçak
2 bin 600 tank
14 bin 11 zırhlı araç
7.FRANSA
450 bin asker
1000'in üzerinde uçak
406 tank
6 bin 420 zırhlı araç
8. İNGİLTERE
275 bin askeri personel
738 uçak
109 tank
5 bin 500 zırhlı araç
9. BREZİLYA
2 milyonun üzerinde askeri personel
439 tank
676 uçak
10. PAKİSTAN
1.7 milyonluk askeri personel
2 bin 680 tank
10 bine yakın zırhlı araç
11. TÜRKİYE
Global Firepower, Türk ordusunun mevcut insan gücünü, 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısı 355 bin olarak bildirdi.
12. İTALYA
317 bin askeri personel
876 uçak
200 tank
8 bin 500 zırhlı araç
13. MISIR
1 milyon 330 bin askeri personel
1053 uçak
3 bin 735 tank
11 bin zırhlı araç
14. İRAN
1 milyon 925 bin askeri personel
516 uçak
3 bin 709 tank
8 bin 500 zırhlı araç
15. ALMANYA
215 bin askeri personel
701 uçak
244 tank
5 bin 260 zırhlı araç
16. ENDONEZYA
1 milyon 80 bin askeri personel
458 uçak
332 tank
1430 zırhlı araç
17. SUUDİ ARABİSTAN
505 bin askeri personel
889 uçak
1062 tank
12 bin 500 zırhlı araç
18. İSPANYA
216 bin askeri personel
519 uçak
327 tank
3 bin 500 zırhlı araç
19. AVUSTRALYA
80 bin askeri personel
425 uçak
59 tank
3 bin 50 zırhlı araç
20. İSRAİL
643 bin askeri personel
595 uçak
1650 tank
7 bin 500 zırhlı araç
21. KANADA
112 bin 500 askeri personel
377 uçak
82 tank
1535 zırhlı araç
22. TAYVAN
1 milyon 831 bin 500 askeri personel
739 uçak
1160 tank
8 bin 750 zırhlı araç
23. POLONYA
193 bin 500 askeri personel
469 uçak
863 tank
5 bin 125 zırhlı araç
24. VİETNAM
5 milyon 522 bin 500 askeri personel
247 uçak
2 bin 155 tank
5 bin 500 zırhlı araç
25. UKRAYNA
1 milyon 245 bin askeri personel
285 uçak
2 bin 430 tank
11 bin 435 zırhlı araç
26. TAYLAND
701 bin askeri personel
587 uçak
840 tank
2 bin 500 zırhlı araç
27. CEZAYİR
470 bin askeri personel
551 uçak
2 bin 24 tank
7 bin zırhlı araç
28. KUZEY KORE
7 milyon 900 bin askeri personel
946 uçak
6 bin 145 tank
10 bin zırhlı araç
29. YUNANİSTAN
424 bin 500 askeri personel
625 uçak
1344 tank
3 bin 845 zırhlı araç
30. İSVİÇRE
239 bin askeri personel
160 uçak
134 tank
2 bin 315 zırhlı araç