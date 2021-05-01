Dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı: İlk sırada ABD var! Türkiye ise 11. sırada!

Her yıl yapılan araştırmalar sonucunda küresel güç sıralamasını, ülkelerin askeri güçlerini inceleyerek yayımlayan ABD merkezli Global Firepower'ın 2021 raporunda sıralama belli oldu. Geçtiğimiz yıl en güçlü 13. ordu olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yıl 11. sıraya yükselirken 30 orduluk listede ilk sırada ABD yer aldı.

Sabah'ın haberine göre, ABD Merkezli Global Firepower'ın yaptığı 2021 listesinin sıralaması şöyle:

1. ABD

2 milyon 245 bin askeri personel

13 binin üzerinde uçak

6 bin 100 tank

40 bin zırhlı araç

2. RUSYA

3.5 milyonun üzerinde askeri personel

4 bin 144 uçak

13 bin tank

27 bin 100 zırhlı araç

3. ÇİN

3 milyon 335 bin askeri personel

3 bin 260 adet uçak

3 bin 205 tank

35 bin zırhlı araç

4. HİNDİSTAN

5 milyonun üzerinde askeri personel

2 bin 119 uçak

4 bin 730 tank

10 bin zırhlı araç

5. JAPONYA

319 bin askeri personel

1480 uçak

1004 tank

5 bin 500 zırhlı araç

6. GÜNEY KORE

7 milyona yakın askeri personel

1581 uçak

2 bin 600 tank

14 bin 11 zırhlı araç

7.FRANSA

450 bin asker

1000'in üzerinde uçak

406 tank

6 bin 420 zırhlı araç

8. İNGİLTERE

275 bin askeri personel

738 uçak

109 tank

5 bin 500 zırhlı araç

9. BREZİLYA

2 milyonun üzerinde askeri personel

439 tank

676 uçak

10. PAKİSTAN

1.7 milyonluk askeri personel

2 bin 680 tank

10 bine yakın zırhlı araç

11. TÜRKİYE

Global Firepower, Türk ordusunun mevcut insan gücünü, 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısı 355 bin olarak bildirdi.

12. İTALYA

317 bin askeri personel

876 uçak

200 tank

8 bin 500 zırhlı araç

13. MISIR

1 milyon 330 bin askeri personel

1053 uçak

3 bin 735 tank

11 bin zırhlı araç

14. İRAN

1 milyon 925 bin askeri personel

516 uçak

3 bin 709 tank

8 bin 500 zırhlı araç

15. ALMANYA

215 bin askeri personel

701 uçak

244 tank

5 bin 260 zırhlı araç

16. ENDONEZYA

1 milyon 80 bin askeri personel

458 uçak

332 tank

1430 zırhlı araç

17. SUUDİ ARABİSTAN

505 bin askeri personel

889 uçak

1062 tank

12 bin 500 zırhlı araç

18. İSPANYA

216 bin askeri personel

519 uçak

327 tank

3 bin 500 zırhlı araç

19. AVUSTRALYA

80 bin askeri personel

425 uçak

59 tank

3 bin 50 zırhlı araç

20. İSRAİL

643 bin askeri personel

595 uçak

1650 tank

7 bin 500 zırhlı araç

21. KANADA

112 bin 500 askeri personel

377 uçak

82 tank

1535 zırhlı araç

22. TAYVAN

1 milyon 831 bin 500 askeri personel

739 uçak

1160 tank

8 bin 750 zırhlı araç

23. POLONYA

193 bin 500 askeri personel

469 uçak

863 tank

5 bin 125 zırhlı araç

24. VİETNAM

5 milyon 522 bin 500 askeri personel

247 uçak

2 bin 155 tank

5 bin 500 zırhlı araç

25. UKRAYNA

1 milyon 245 bin askeri personel

285 uçak

2 bin 430 tank

11 bin 435 zırhlı araç

26. TAYLAND

701 bin askeri personel

587 uçak

840 tank

2 bin 500 zırhlı araç

27. CEZAYİR

470 bin askeri personel

551 uçak

2 bin 24 tank

7 bin zırhlı araç

28. KUZEY KORE

7 milyon 900 bin askeri personel

946 uçak

6 bin 145 tank

10 bin zırhlı araç

29. YUNANİSTAN

424 bin 500 askeri personel

625 uçak

1344 tank

3 bin 845 zırhlı araç

30. İSVİÇRE

239 bin askeri personel

160 uçak

134 tank

2 bin 315 zırhlı araç