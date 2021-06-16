Dünyanın en ilginç imza kampanyası! Uzaya gideceğini açıklayan Jeff Bezos "Dünyaya dönmesin"

Dünyanın en zengin iş insanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 20 Temmuz'da uzaya çıkacağını duyurmuştu. Açıklama sonrasında internet kullanıcıları tarafından ilginç bir kampanya başlatıldı. İş insanının geri dönmesini istemeyenler 'Dünyaya dönmesin' diyerek imza kampanyası hayata geçirdi.

20 TEMMUZ'DA UZAYA ÇIKACAK

Uzaya çıkacağını açıklayan Jeff Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı. Kardeşiyle beraber havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ile uzaya çıkacağını açıklayan Bezos'un dünyaya geri dönmesi istenmiyor. Heyecanla beklenen uzay yolculuğu ABD'nin Teksas eyaletinden gerçekleşecek. Bezos'un dönmesini istemeyen topluluk, 20 Temmuz'da gerçekleşecek uzay yolculuğu ile 'Dünyaya dönmesin' imza kampanyası başlatıldı.

6 BİNDEN FAZLA İMZA ATILDI

İnternet üzerinden başlatılan ilginç kampanyaya çok sayıda imza atıldı. Bezos'un gelecek ay uzaya çıktığında Dünya'ya yeniden girişinin reddedilmesini öneren bir kampanya 6 binden fazla imza aldı. Öte yandan mizah içeren paylaşımlar yapan internet kullanıcıları tarafından Bezos, ünlü çizgi film kahramanı Süpermen’in azılı düşmanı Lex Luthor’a benzetildi.

"BEZOS'U DÜNYADAN UZAK TUTALIM"

"Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme Kampanyası" adlı girişim, "İnsanlığın kaderi sizin ellerinizde. Bezos’u Dünya'dan uzak tutalım" ifadeleriyle imza toplamaya çalışıyor. Yaklaşmakta olan uçuş öncesinde Blue Origin'e yönelik beş gün önce başlatılan kampanyaya şimdiye kadar 6 bin 800’ü aşkın kişi imza verdi.