Dünyanın en kısa boylu kadını Elif Kocaman kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Elif Kocaman'ın biyografisi...

Elif Kocaman, nam-ı diğer dünyanın en kısa boylu kadını, 30 Aralık 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Yeni yıla yetişemeyen Kocaman hakkında "Dünyanın en kısa boylu kadını Elif Kocaman kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü?" soru başlıkları araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Kocaman'a dair bilgileri merak ediyor. İşte, Elif Kocaman'ın biyografisi...

DÜNYANIN EN KISA BOYLU KADINI ELİF KOCAMAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, ELİF KOCAMAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Soyadı kocamandı, kendisi küçücük... Elif Kocaman, 1989 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. 2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını seçilerek 72 cm boyu ile Guinness rekorlar kitabına adını yazdırmıştı. Rekoru sebebiyle bir çok televizyon programına konuk edilen Kocaman'ın yaşam enerjisi seyirciye de olumlu yansımıştı. Şarkı söylemeyi çok seven dünyanın en kısa boylu kadını zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü Özel 7 Mart hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi 30 Aralık 2021 tarihinde, ikindi namazına müteakip Karabacak köyünde toprağa verilecek..