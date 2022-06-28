Dünyanın en pahalı meyvesi olarak biliniyor! Bu meyvenin fiyatı araba fiyatlarıyla yarışıyor! Dünyanın en pahalı meyvesi olarak bilinen Yubari Kral Kavununun fiyatı arabalarla yarışıyor. Bu meyvenin fiyatı adeta dudak uçuklatıyor.

1 6 Yubari Kral Kavunu, dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak biliniyor.