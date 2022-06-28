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  3. Dünyanın en pahalı meyvesi olarak biliniyor! Bu meyvenin fiyatı araba fiyatlarıyla yarışıyor!

Dünyanın en pahalı meyvesi olarak biliniyor! Bu meyvenin fiyatı araba fiyatlarıyla yarışıyor!

Dünyanın en pahalı meyvesi olarak bilinen Yubari Kral Kavununun fiyatı arabalarla yarışıyor. Bu meyvenin fiyatı adeta dudak uçuklatıyor.

Dünyanın en pahalı meyvesi olarak biliniyor! Bu meyvenin fiyatı araba fiyatlarıyla yarışıyor! 116

 Yubari Kral Kavunu, dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak biliniyor.