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  3. "Dünyanın en saçma binası" ilan edilmişti! Kahramanmaraş'taki yapı 6,6 milyon TL'ye yıkılacak!

"Dünyanın en saçma binası" ilan edilmişti! Kahramanmaraş'taki yapı 6,6 milyon TL'ye yıkılacak!

Kahramanmaraş'ta yer alan ve şehir meydan projesi için yıkılması planlanan "dünyanın en saçma binası"nın yıkımında, en yüksek teklif 6,6 milyon lira oldu.

"Dünyanın en saçma binası" ilan edilmişti! Kahramanmaraş'taki yapı 6,6 milyon TL'ye yıkılacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezinde, tarihi doku oluşturacak şehir meydanı planlamasında önemli bir adım daha kaydedildi. Şehir meydanında bulunan rengarenk ve anlamsız duran "dünyanın en saçma binası" ismiyle bilinen İl Özel İdare Binası için, enkaz satış ve yıkım işi ihalesinde en yüksek teklif 6,6 milyon lira oldu.

Dünyanın en saçma binası ilan edilmişti! Kahramanmaraş'taki yapı 6,6 milyon TL'ye yıkılacak!

51 FİRMA KATILIM GÖSTERDİ

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen proje bölgesindeki yıkılacak yapılar arasında yer alan İl Özel İdare Binası enkaz satış ve yıkım işi ihalesi düzenlendi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleye, 51 firma katılım gösterdi. Yıkım için Büyükşehir Belediyesi'ne ödenecek en yüksek teklifin 6,6 milyon lira olarak belirlendiği, ihalenin sonuçlarının komisyon incelemesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

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