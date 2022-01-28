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  3. Dünyanın en soğuk şehri! Eksi -71 derece!

Dünyanın en soğuk şehri! Eksi -71 derece!

Rusyaya bağlı özel bir bölge olan Yakutistan'ın başkenti Yakutsk şehri kuzey kutbuna yalnızca 450 km uzaklıkta bulunuyor. En düşük sıcaklığın -71 derece olarak ölçüldüğü bu şehir inanılmaz görüntüler ortaya çıkarıyor.

Dünyanın en soğuk şehri! Eksi -71 derece!

1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti. Kentte kışın sıcaklık eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları en yüksek sıcaklık 25 derece olarak görülüyor.

Dünyanın en soğuk şehri! Eksi -71 derece!

KENTTE HAYAT SOĞUK HAVAYA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Yakutsk'ta hayat soğuk havaya rağmen durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar da sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

Hava sıcaklığının inanılmaz bir şekilde düştüğü şehirde 300 bin kişi yaşıyor.

Şehirde ısınma sorunu bulunmuyor ancak doğalgaz boruları yerin altından değil, üstünden geçiyor. Bunu nedeni yerin altının 30 metre kalınlığında buzulla kaplı olması.

Dünyanın en soğuk şehri! Eksi -71 derece!

DOĞAL GÜZELLİKLERİ ŞAŞIRTIYOR

Yakutsk şehrinde yaşayanlar bölgede her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.

Dünyanın en soğuk şehri! Eksi -71 derece!

FARKLI BİR TARİHİ VAR

Bölge Rus tarihinde Lenin ve Stalin gibi liderlerin  belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor.

Dünyanın en soğuk şehri! Eksi -71 derece!

ZENGİN DOĞAL KAYNAKLAR BARINDIRIYOR

Bölge mineral açısıdan zengin madenlere sahip.

Dünyada elmas üretiminin beşte birinin gerçekleştirildiği ve Rusya'da bulunan altın madenlerinin yüzde 40'ının bulunduğu Yakutsk'da ayrıca gaz ve petrol rezervleri de bulunmaktadır.

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