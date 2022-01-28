Dünyanın en soğuk şehri! Eksi -71 derece!

1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti. Kentte kışın sıcaklık eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları en yüksek sıcaklık 25 derece olarak görülüyor.

KENTTE HAYAT SOĞUK HAVAYA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Yakutsk'ta hayat soğuk havaya rağmen durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar da sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

Hava sıcaklığının inanılmaz bir şekilde düştüğü şehirde 300 bin kişi yaşıyor.

Şehirde ısınma sorunu bulunmuyor ancak doğalgaz boruları yerin altından değil, üstünden geçiyor. Bunu nedeni yerin altının 30 metre kalınlığında buzulla kaplı olması.

DOĞAL GÜZELLİKLERİ ŞAŞIRTIYOR

Yakutsk şehrinde yaşayanlar bölgede her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.

FARKLI BİR TARİHİ VAR

Bölge Rus tarihinde Lenin ve Stalin gibi liderlerin belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor.

ZENGİN DOĞAL KAYNAKLAR BARINDIRIYOR

Bölge mineral açısıdan zengin madenlere sahip.

Dünyada elmas üretiminin beşte birinin gerçekleştirildiği ve Rusya'da bulunan altın madenlerinin yüzde 40'ının bulunduğu Yakutsk'da ayrıca gaz ve petrol rezervleri de bulunmaktadır.