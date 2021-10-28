Dünyanın en ünlü taksicisi İstanbul'da taksi bulamadı!

1998 yılında çıkan Fransız yapımı 'Taksi' filmi, tüm dünyayı kasıp kavurmuştu. Filmin başrol oyuncusu Samy Naceri İstanbul'a film görüşmesinde bulunmak için geldi. Bu filmdeki rolüyle oldukça ün kazanan oyuncu, toplantıya katılmak için Beyazıt'taki otelinden taksi durağına kadar yürüyerek geldi. Naceri'ye Fransız fenomen Parisa ve menajerleri Don Kerry eşlik ettiler. Cağaloğlu'nda bulunan taksi durağına geldiğinde taksi bulamayan Naceri yaklaşık 20 dakika taksi gelmesini bekledi.

İstanbul'un tarihi caddelerinde yürüyen Fransız oyuncu, hayranlarıyla da bolca fotoğraf çektirdi. Bindiği taksinin direksiyonuna da geçen Naceri; İstanbul sokaklarında taksi kullanmayı ihmal etmedi.

"TURİSTLERİN ÇOKÇA ZİYARET ETTİĞİ BİR ŞEHİRDE TAKSİ SORUNU OLMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Türkiye'ye 15 gün önce tatil için geldiğini söyleyen 60 yaşındaki Fransız oyuncu Samy Naceri, bugün de bir davet üzerine İstanbul'a geldiğini söyledi. Naceri, "Bana tarihi yerleri gezdirdiler. Osmanlı'dan Atatürk'e kadar olan tarihi eser ve olaylar hakkında bilgi verdiler. Tarihe ilgi duyan bir kişi olarak Türkiye'de olmak muazzamdı. Türkler beni sokakta gördüğünde beni tanıyor ama gelip konuşmak için utanıyorlar, ben de öyle olduğunu anlayınca selam veriyorum. Onlar da gelip benimle konuşuyor. Böyle büyük muazzam bir şehirde, turistlerin çokça ziyaret ettiği bir şehirde taksi sorunu olması çok üzücü" dedi.

"TÜRKİYE'DE TAKSİCİ OLMAK İSTEMEZDİM"

Gezdiği ve film çektiği şehirlerde araba kullanmayı sevdiğini söyleyen Fransız oyuncu trafik yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde araba kullandığını ve bundan dolayı İstanbul trafiğinin kendisini zorlamadığını belirtti. Naceri, "Moskova veya Paris trafiğini görseniz saçlarınızı koparırsınız. Oraların trafiği daha da beter" dedi. Eğer oyuncu olmasaydınız Türkiye'de taksici olmak ister miydiniz sorusunu ise, "Burada taksici olmak istemezdim çünkü trafik çok karışık" diyerek cevapladı.