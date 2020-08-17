Dünyanın en zehirli yılanlarından ‘Koca engerek’ Malatya'da görüntülendi!

Doğada fazla bulunmayan ve oldukça zehirli bir yılan türü olan ‘Koca engerek’ Malatya'nın Kuluncak ilçesinde görüldü. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği yılan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.