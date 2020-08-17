Dünyanın en zehirli yılanlarından ‘Koca engerek’ Malatya'da görüntülendi!
Doğada fazla bulunmayan ve oldukça zehirli bir yılan türü olan ‘Koca engerek’ Malatya'nın Kuluncak ilçesinde görüldü. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği yılan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.
Maden ocağında çalışan bir işçi tarafından Malatya’nın Kuluncak ilçesinde kameraya çekilen 'Koca engerek’ görenlere korku saldı. Yılanın bir ay içerisinde iki kez gördüğünü ifade eden işçi, kısa bir görüntü aldıktan sonra korkuyla bölgeden uzaklaştığını söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yılan için bölgede inceleme yapacağını açıkladı.
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17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:11
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