Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos, boşanacaklarını duyurdu.

Forbes dergisinin 160 milyar dolarlık servetiyle dünyanın "en zengin insanı" olarak ilan ettiği 54 yaşındaki Jeff Bezos, 48 yaşındaki eşi MacKenzie Bezos ile boşanacaklarını sosyal medya sitesi Twitter'dan duyurdu. Açıklamada, "Uzun zaman süren bir aşk keşfi ve ayrılık denemesinin ardından boşanma ve hayatlarımıza arkadaş olarak devam etme kararı aldık. Birbirimizi bulduğumuz için inanılmaz derecede şanslı ve evli kaldığımız her bir yıl için minnettar hissediyoruz. 25 yılın ardından ayrılacağımızı bilseydik bile yine de evlenirdik" denildi.

Bezos çifti 1993'de evlenmiş ve 4 çocuk sahibi olmuştu.

Kaynak: İHA